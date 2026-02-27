Da li će Iran napasti SAD: Američki obavještajci tvrde da Tramp preuveličava

Tvrdnja američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump) da će Iran uskoro imati raketu sposobnu da pogodi Sjedinjene Američke Države nije potkrijepljena obavještajnim izvještajima i čini se preuveličanom.

Prema riječima tri izvora Reutersa upoznata s izvještajima, ovo baca sumnju na njegove argumente za potencijalni napad na Islamsku Republiku.

Tokom obraćanja naciji (State of the Union) u utorak, Tramp je počeo pripremati američku javnost na mogućnost vojnih udara na Iran, tvrdeći da Teheran "radi na raketama koje će uskoro moći dosegnuti" Sjedinjene Američke Države.

Međutim, dva izvora navode da nije bilo nikakvih promjena u procjeni američke Odbrambene obavještajne agencije (DIA) iz 2025. godine. Prema tom izvještaju, Iranu bi moglo trebati vremena sve do 2035. godine da razvije vojno održivu interkontinentalnu balističku raketu (ICBM) iz svojih postojećih vozila za lansiranje satelita (SLV).

Značajna udaljenost

Izvori, koji su govorili pod uslovom anonimnosti, potvrdili su da nisu upoznati s bilo kakvim novim procjenama koje bi potvrdile Trumpove navode.

Čak i uz eventualnu tehnološku pomoć Kine ili Sjeverne Koreje, jedan izvor procjenjuje da bi Iranu trebalo najmanje osam godina da proizvede operativnu ICBM raketu.

Američki državni sekretar Marko Rubio (Marco Rubio) u srijedu je ublažio predsjednikovu retoriku, navodeći tek da je Iran "na putu da jednog dana razvije oružje koje bi moglo dosegnuti kontinentalni dio SAD-a."

S druge strane, glasnogovornica Bijele kuće Ana Keli (Anna Kelly) branila je predsjednika.

- Predsjednik Tramp je apsolutno u pravu što ukazuje na ozbiljnu zabrinutost zbog Irana, zemlje koja uzvikuje 'smrt Americi' i posjeduje interkontinentalne balističke rakete - kazala je.