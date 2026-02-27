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TENZIJE IZMEĐU ZEMALJA

Da li će Iran napasti SAD: Američki obavještajci tvrde da Tramp preuveličava

Tramp je zaprijetio napadom na Iran ukoliko Teheran ne pristane na nuklearni dogovor

Donald Tramp. AP Photo/Matt Ramey

M. P.

27.2.2026

Tvrdnja američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump) da će Iran uskoro imati raketu sposobnu da pogodi Sjedinjene Američke Države nije potkrijepljena obavještajnim izvještajima i čini se preuveličanom.

Prema riječima tri izvora Reutersa upoznata s izvještajima, ovo baca sumnju na njegove argumente za potencijalni napad na Islamsku Republiku.

Tokom obraćanja naciji (State of the Union) u utorak, Tramp je počeo pripremati američku javnost na mogućnost vojnih udara na Iran, tvrdeći da Teheran "radi na raketama koje će uskoro moći dosegnuti" Sjedinjene Američke Države.

Međutim, dva izvora navode da nije bilo nikakvih promjena u procjeni američke Odbrambene obavještajne agencije (DIA) iz 2025. godine. Prema tom izvještaju, Iranu bi moglo trebati vremena sve do 2035. godine da razvije vojno održivu interkontinentalnu balističku raketu (ICBM) iz svojih postojećih vozila za lansiranje satelita (SLV).

Značajna udaljenost

Izvori, koji su govorili pod uslovom anonimnosti, potvrdili su da nisu upoznati s bilo kakvim novim procjenama koje bi potvrdile Trumpove navode.

Čak i uz eventualnu tehnološku pomoć Kine ili Sjeverne Koreje, jedan izvor procjenjuje da bi Iranu trebalo najmanje osam godina da proizvede operativnu ICBM raketu.

Američki državni sekretar Marko Rubio (Marco Rubio) u srijedu je ublažio predsjednikovu retoriku, navodeći tek da je Iran "na putu da jednog dana razvije oružje koje bi moglo dosegnuti kontinentalni dio SAD-a."

S druge strane, glasnogovornica Bijele kuće Ana Keli (Anna Kelly) branila je predsjednika.

- Predsjednik Tramp je apsolutno u pravu što ukazuje na ozbiljnu zabrinutost zbog Irana, zemlje koja uzvikuje 'smrt Americi' i posjeduje interkontinentalne balističke rakete - kazala je.

Iranski odgovor i nuklearni pregovori

Ove tvrdnje dolaze u trenutku napetih pregovora između SAD-a i Irana o nuklearnom programu, bez naznaka napretka koji bi mogao spriječiti potencijalne američke vojne udare. Tramp je zaprijetio napadom na Iran ukoliko Teheran ne pristane na nuklearni dogovor.

Iranski zvaničnici oštro odbacuju tvrdnje o širenju dometa. Iranski ministar vanjskih poslova je to negirao.

- Ne razvijamo rakete dugog dometa. Namjerno smo ograničili domet na ispod 2.000 kilometara. Ne želimo biti globalna prijetnja, rakete nam služe isključivo za odbranu i odvraćanje - kazao je Araghchi.

Iako Iran posjeduje najveći arsenal balističkih raketa na Bliskom istoku i svemirski program za lansiranje satelita, put do naoružane ICBM rakete je izuzetno kompleksan.

# IRAN
# DONALD TRUMP
# SAD
# MARCO RUBIO
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