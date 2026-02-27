Zelenski: Naredna runda pregovora sa SAD-om bit će održana u Abu Dhabiju

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da bi naredna runda mirovnih pregovora između Ukrajine i Rusije, uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država (SAD), trebala biti održana početkom marta u Abu Dhabiju, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

- Neophodno je finalizirati sve što je postignuto u pogledu stvarnih sigurnosnih garancija i pripremiti sastanak šefova država. Takav samit mogao bi pomoći u rješavanju ključnih pitanja. Kada je riječ o Rusiji, takvom personaliziranom režimu, onda i više nego u drugim zemljama - rekao je Zelenski u videoobraćanju.

Komentari Zelenskog uslijedili su nakon razgovora ukrajinske i američke delegacije u Švicarskoj, održanih zbog pripreme novog trilateralnog sastanka s Rusijom.

On je kazao da je više puta razgovarao s ukrajinskim pregovaračima Rustemom Umerovom i Davidom Arahamijom, kao i sa specijalnim izaslanicima SAD-a Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom.

Ukrajinski predsjednik je ponovio da Moskva nije spremna na mir. Ruski predsjednik Vladimir Putin ne zaustavlja svoju "ratnu mašineriju", rekao je.

- Naprotiv, priprema se za nastavak borbi i svijet mora biti spreman izvršiti pritisak na Rusiju da bi se to promijenilo - istakao je Zelenski, dodajuži da rješenje vidi u sankcijama na ruski izvoz energenata i banke.

Ukrajina nastoji odbiti sveobuhvatnu rusku invaziju pokrenutu u februaru 2022. godine, uz podršku zapadnih saveznika.

Washington se nada da će sukob biti brzo okončan, prenosi DPA.