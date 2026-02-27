Ljudi više napuštaju Ameriku nego što u nju dolaze: Balkan postaje sve popularniji

Po prvi put od Velike depresije 1930-ih godina, Sjedinjene Američke Države bilježe historijski trend: više ljudi napušta zemlju nego što se u nju useljava. Iako se fokus javnosti i politike često zadržava na deportacijama i strogim viznim pravilima, u pozadini se odvija tihi egzodus građana SAD-a koji svoj "američki san" sada traži u inostranstvu.

Istraživanja koja je objavio Wall Street Journal pokazuju da bi danas svaki peti Amerikanac želio preseliti u inostranstvo, što je dvostruko više u odnosu na period recesije 2008. godine. Prema procjenama, SAD je samo u 2025. godini zabilježio neto gubitak od oko 150.000 ljudi, a očekuje se da će taj broj rasti.

Novi američki emigranti svoje motive opisuju kao splet ekonomskih razloga, želje za boljim načinom života i razočaranja trenutnom putanjom Amerike. Jedan od glavnih razloga za odlazak su niži troškovi života, život u Evropi, Aziji i Latinskoj Americi nudi znatno pristupačniju svakodnevnicu, posebno uz trenutnu inflaciju u SAD-u.

Također bitna stavka je i zdravstvena zaštita. Pristupačno javno i privatno zdravstvo u drugim državama privlači ogroman broj ljudi, od mladih radnika do penzionera.

Sve više roditelja odlazi kako bi izbjegli stres zbog oružanih napada u školama i osigurali djeci jeftinije i sigurnije visoko obrazovanje. Više od 100.000 mladih Amerikanaca trenutno studira u inostranstvu.

Evropa i Balkan kao nove top destinacije

U gotovo svih 27 država članica Evropske unije broj Amerikanaca obara rekorde. U Portugalu je njihov broj skočio za preko 500 posto od pandemije. U Španiji i Nizozemskoj taj se broj udvostručio u posljednjih deset godina. Zanimljiv je podatak da se prošle godine više Amerikanaca preselilo u Njemačku nego što je Nijemaca otišlo u SAD.

Osim zapadne Evrope, Balkan postaje sve popularniji. Albanija nudi posebnu vizu za američke građane koja im omogućava život i rad, uz godinu dana oslobađanja od poreza na inostrane prihode bez suvišnih pitanja. Agencije za preseljenje bilježe ogroman interes jer Amerikanac u Albaniji može vrlo ugodno živjeti sa oko 1.000 dolara mjesečno.

Nova slika

Dok su ranije emigrirali uglavnom dobrostojeći pojedinci, slika se danas potpuno promijenila. Agencije za relokaciju prijavljuju neviđenu potražnju "običnih" ljudi, od arhitekata i inženjera, preko razvedenih osoba u srednjim godinama koje traže novi početak, pa sve do osoba s invaliditetom koje pokušavaju rastegnuti svoja socijalna primanja. Prijave za strana državljanstva i odricanja od američkih pasoša ruše sve historijske rekorde.

Ovaj masovni egzodus otvara suštinsko pitanje za državu koja se 250 godina ponosila statusom ultimativne destinacije za imigrante: Da li novi američki san zapravo znači, više ne živjeti u Americi?