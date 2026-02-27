Njemačka u blokadi: Počeo dvodnevni štrajk uposlenika javnog prevoza

Javni prevoz širom Njemačke poremećen je u petak nakon što je hiljade radnika u tranzitu započelo 48-satni štrajk, javlja Anadolu.

Podzemne željeznice, tramvaji i autobusi prestali su sa radom ili saobraćaju po ograničenom hitnom redu vožnje počevši od petka u 3 sata ujutro. Očekuje se da će redovne linije biti uspostavljene u nedjelju u 3 sata ujutro.

Jutarnja špica u petak donijela je najozbiljnije zastoje u velikim gradovima, uključujući Berlin, Hamburg, Keln, Dusseldorf, Frankfurt, Stuttgart i Munchen, gdje su usluge autobusa, podzemne željeznice i tramvaja u velikoj mjeri otkazane.

Ver.di, jedan od najvećih njemačkih sindikata, predstavlja oko 100.000 zaposlenika u sektoru transporta i trenutno u njihovo ime pregovara o novom kolektivnom ugovoru.

Sindikat zahtijeva smanjenje sedmičnog radnog vremena i trajanja smjena, produženje perioda odmora između smjena, te veće plate za uposlenike koji rade noću i tokom vikenda.

Štrajk neće utjecati na javni prevoz kojim upravlja željeznička kompanija Deutsche Bahn, što znači da će regionalni i međugradski vozovi, kao i dio prigradskih vozova (S-Bahn), nastaviti saobraćati.