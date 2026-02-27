Izraelski napad usmrtio četiri Palestinca, uključujući policajca, uprkos primirju u Gazi

U izraelskim napadima rano u petak ubijena su četiri Palestinca, uključujući jednog policajca, dok je više osoba ranjeno u odvojenim napadima širom Pojasa Gaze, uprkos primirju koje je na snazi od 10. oktobra, saopćili su medicinski izvori.

Tri Palestinca su ubijena, a više njih ranjeno u ranim jutarnjim satima, u vrijeme sehura – obroka prije zore tokom posta u muslimanskom svetom mjesecu ramazanu – desetog dana ramazana, kada je izraelski napad pogodio okupljanje civila u području al-Mawasi, zapadno od Khan Younisa na jugu Gaze, naveli su medicinski izvori za Anadolu.

U saopćenju Ministarstva unutrašnjih poslova i Nacionalne sigurnosti Gaze navodi se da je izraelski napad pogodio policijski punkt u ulici Salah al-Din, na ulazu u izbjeglički kamp Bureij u centralnoj Gazi, pri čemu je jedan policajac ubijen, a drugi teško ranjen.

Sva pogođena područja nalaze se izvan zona pod izraelskom vojnom kontrolom ili raspoređivanjem prema sporazumu o primirju.

Od stupanja sporazuma na snagu, Izrael je, prema navodima, usmrtio oko 618 Palestinaca i ranio 1.663 osobe u svakodnevnim kršenjima primirja koja uključuju zračne napade i pucnjavu.

Primirje je uslijedilo nakon rata koji je Izrael pokrenuo 8. oktobra 2023. godine i koji je trajao dvije godine, a u kojem je ubijeno više od 72.000 Palestinaca i ranjeno više od 171.000, većinom žena i djece, dok je oko 90 posto civilne infrastrukture u toj teritoriji uništeno.