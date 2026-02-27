Albanski premijer rekonstruiše vladu, smjene više ministara

Albanski premijer Edi Rama sinoć je nakon devetosatnog sastanka izvršio rekonstrukciju Vlade koja je formirana u septembru prošle godine nakon parlamentarnih izbora i smijenio sedmero ministara.

Do rekonstrukcije je došlo nakon što je potpredsjednica Vlade i ministrica infrastrukture i energetike Belinda Baluku, koju Specijalno tužiteljstvo za korupciju i organizirani kriminal (SPAK) sumnjiči za korupciju, podnijela ostavku.

Razlozi smjena

Smjenama ministara prethodili su protesti u Tirani koje su organizirali predstavnici opozicionih stranaka što je nakon snažnog pritiska javnost dovelo do pojačanih političkih tenzija.

Vođa albanske opozicione Demokratske stranke Sali Berisha, kasno je sinoć ocijenio da najnovijim potezom Rama "pokušava spasiti sebe" te zatražio da albanski primjer podnese ostavku.

"Najnoviji potez Edija Rame potez je kojim pokušava spasiti vlastitu kožu. Svojim potezom pokušava prevariti ljude, kada je sam na čelu kriminalne organizacije koju vodi", rekao je Berisha.

Opozicioni komentari

Prema njegovim riječima, takav korak zapravo je poziv albanskim građanima i albanskoj opoziciji da snažno nastave proteste, jer je glavni cilj „mirnog ustanka Albanaca spasiti Albaniju od Edija Rame i njegovih marioneta".

Rama je smijenio i ministricu za Evropu i vanjske poslove Elisu Spiropali, koju će zamijeniti bivši albanski ambasador pri Evropskoj uniji Ferit Hoxha, te ministra obrane Pirra Vengu. Ministricu infrastrukture i energetike Belindu Baluku zamijenit će Albana Kociu, dosadašnja ministrica unutarnjih poslova.

Besfort Lamalari napušta mjesto ministra pravosuđa i preuzima dužnost ministra unutarnjih poslova, dok je Toni Gogu imenovan prvom osobom u Ministarstvu pravosuđa.

Parlamentarna procedura

Premijer Edi Rama imenovao je i novog ministra obrane pa će dužnost koju je do sada obnašao Pirro Vengu sada biti u rukama Ermala Nufija, prenose regionalni mediji, piše Fena.

Rama će prijedlog dostaviti albanskom predsjedniku Bajramu Begaju, koji treba potpisati uredbu, nakon čega će se o njoj samo formalno glasati u albanskom parlamentu gdje većinu čine zastupnici vladajuće Socijalističke stranke.