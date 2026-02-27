Procurila fotografija Hilari Klinton sa saslušanja o Epstinu: Sjednica prekinuta usred ispitivanja

U uvodnom obraćanju Klinton je istakla da "nije imala pojma" o Epstinovim zločinima. Navela je da se ne sjeća bilo kakvog kontakta s njim, da nikada nije putovala njegovim avionom niti boravila na njegovom ostrvu, u kućama ili kancelarijama, te da na tu temu "nema šta da doda".

Bivša prva dama i nekadašnja državna sekretarka satima je odgovarala na pitanja članova odbora, dok je za petak zakazano svjedočenje njenog supruga Bila Klintona (Bill Clinton), prenosi Nova.

Saslušanje Hilari Klinton (Hillary Clinton) o Džefriju Epstinu (Jeffrey Epstein) prekinuto je nakon što je u javnost dospjela fotografija snimljena tokom njenog svjedočenja iza zatvorenih vrata.

Tokom ispitivanja situacija je eskalirala kada je konzervativni influenser blizak pokretu MAGA, Beni Džonson (Benny Johnson), na mreži X objavio fotografiju Klintonove sa saslušanja. Naveo je da mu je snimak proslijedila republikanska kongresmenka Loren Boebert (Lauren Boebert).

Uz fotografiju na kojoj Klinton djeluje ozbiljno i fokusirano, Džonson je napisao da je riječ o "prvoj slici Hillary Clinton koja pod zakletvom svjedoči o Jeffreyju Epsteinu pred republikanskim Odborom za nadzor", dodavši da "ne izgleda sretno" dok odgovara na, kako je naveo, "prava pitanja".

Iako Boebert nije izričito potvrdila da je upravo ona dostavila fotografiju, javno je stala u Džonsonovu odbranu, poručivši da "nije uradio ništa pogrešno" te da se postupak nastavlja.

Obustavljena sjednica

Nakon što je postalo očigledno da je fotografija procurila, sjednica je privremeno obustavljena. Savjetnik Hilari Klinton, Nik Meril (Nick Merrill), izjavio je da je saslušanje prešlo u nezvanični režim dok se ne utvrdi na koji način je fotografija dospjela u javnost i da li su pojedini članovi Kongresa prekršili pravila koja zabranjuju fotografisanje tokom zatvorenih svjedočenja.

Pravni tim Hilari Klinton zatražio je prekid postupka, navodeći da objava fotografije predstavlja kršenje procedura koje važe za svjedočenja iza zatvorenih vrata.

Poziv Trampu

U svom obraćanju Klinton je pozvala predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) da svjedoči pod zakletvom u vezi s Epstinom. Naglasila je da, ukoliko je odbor zaista zainteresovan za istinu o trgovini ljudima kojom se Epstin bavio, ne bi trebalo da se oslanja na neformalne izjave predsjednika, već da ga direktno ispita pod zakletvom o njegovom pojavljivanju u Epstinovim dosijeima.

I Hilari i Bil Klinton dobili su zvanične pozive da se pojave pred odborom, a ranije su poručili da bi radije da saslušanje bude javno. Hilari Klinton je tom prilikom izjavila da "nemaju šta da kriju", da su u više navrata tražili potpuno objavljivanje dokumenata te da je "sunčeva svjetlost najbolji dezinfekcioni agens."