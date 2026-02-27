Klinton o vezama s Epstinom: "Znam šta sam vidio i, što je još važnije, šta nisam vidio"

Predsjedavajući odbora Džejms Komer je naveo da Klintonovi nisu optuženi za krivična djela, ali da moraju odgovarati na pitanja u vezi s Epsteinovim uticajem na njihovu dobrotvornu fondaciju.

Klinton, koji je služio dva mandata u Bijeloj kući (1993–2001), nekoliko puta je putovao Epstinovim privatnim avionom početkom 2000-ih, neposredno nakon završetka svog mandata.

Uoči saslušanja, Bil Klinton je objavio uvodnu izjavu u kojoj je odlučno negirao bilo kakvo saznanje o mračnim aktivnostima Džefrija Epstina.

- Nisam imao pojma o zločinima koje je Epstin počinio. Bez obzira na to koliko mi fotografija pokažete, imam dvije stvari koje su na kraju dana važnije od vaše interpretacije tih fotografija starih 20 godina - poručio je Klinton, prenosi Sky News.

Bivši američki predsjednik u svojoj izjavi jasno je povukao granicu između glasina i onoga što tvrdi da je istina:

- Znam šta sam vidio i, što je još važnije, šta nisam vidio. Znam šta sam uradio i, što je još važnije, šta nisam uradio. Nisam vidio ništa i nisam uradio ništa pogrešno.