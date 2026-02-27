Tramp: Nisam zadovoljan načinom na koji Iran pregovara

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da se očekuju dodatni razgovori s Iranom kasnije u petak.

- Nisam zadovoljan činjenicom da nisu voljni da nam daju ono što moramo dobiti. Nisam oduševljen time. Vidjet ćemo šta će se dogoditi. Razgovarat ćemo kasnije. Danas ćemo imati neke dodatne razgovore - rekao je Tramp novinarima prije odlaska na putovanje u saveznu državu Teksas.

Njegove izjave uslijedile su dan nakon što je treći krug indirektnih pregovora između delegacija SAD-a i Irana završen u Ženevi, u Švicarskoj.

Tramp je rekao da "nije zadovoljan" načinom na koji Iran pregovara.