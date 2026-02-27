Tramp: SAD nisu donijele konačnu odluku o upotrebi sile protiv Irana

Dan nakon što su Sjedinjene Države i Iran započeli razgovore o iranskom nuklearnom programu u Ženevi, američki predsjednik Donald Trump je izjavio da država kojom upravljaju klerici "nije voljna dati nam ono što moramo imati".

Konačna odluka

- Nismo donijeli konačnu odluku - rekao je novinarima kada su ga pitali o upotrebi sile.

- Nismo baš zadovoljni načinom na koji su pregovarali. Ne mogu imati nuklearno oružje i nismo oduševljeni načinom na koji pregovaraju - rekao je Trump.

- Ne želimo da Iran ima nuklearno oružje, a oni ne izgovaraju te zlatne riječi – dodao je.

Iran je u više navrata tvrdio da ne teži nuklearnom oružju, a američke obavještajne službe nisu pronašle dokaze da je donio odluku o tome.

Sjedinjene Države i Izrael, koji su u junu proveli veliku kampanju bombardovanja u Iranu, skeptični su prema izjavama Irana, koji podržava palestinsku grupu Hamas.

"Uvijek postoji rizik"

Na pitanje hoće li napad izazvati sveopći rat na Bliskom istoku, Tramp je rekao: "Pretpostavljam da uvijek možete reći da uvijek postoji rizik. Znate, kada je rat, postoji rizik u svemu, i dobrom i lošem."

Vlasti su prošli mjesec ubile hiljade ljudi dok su gušile masovne proteste, što je bila najveća prijetnja vladajućim klericima od Islamske revolucije 1979. godine kada je srušen prozapadni šah.

- Niko ne zna. Možda će biti, a možda neće biti - rekao je Trump o promjeni režima, prenosi AFP.