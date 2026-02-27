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PREDSJEDNIK UKRAJINE

Zelenski: Podržavam vojnu akciju protiv Irana

Režim postoji već mnogo godina, ljudi nemaju nikakva prava, mnogi nestaju, bivaju ubijani ili pogubljeni, rekao je

Volodimir Zelenski. AP

M. Až.

27.2.2026

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelensk izjavio je danas, 27. februara, u intervjuu za Sky News da bi podržao vojnu operaciju usmjerenu protiv iranskog režima.

Zelenski je istakao da građani Irana traže pomoć kako bi promijenili trenutni režim, koji otvoreno prijeti drugim zemljama i nanosi značajnu štetu.

- Režim postoji već mnogo godina, ljudi nemaju nikakva prava, mnogi nestaju, bivaju ubijani ili pogubljeni u hiljadama - rekao je Zelenski.

On je naglasio da bi podržao vojnu akciju usmjerenu protiv režima, ali ne protiv iranskog naroda.

# IRAN
# VOLODIMIR ZELENSKI
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