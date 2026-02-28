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DRŽAVNI SEKRETAR SAD

Rubio pozvao Amerikance da odmah napuste Iran

Iranski režim mora da prestane s uzimanjem talaca i da oslobodi sve Amerikance nepravedno pritvorene u Iranu, poručio je

Marko Rubio. Anadolija

M. Až.

28.2.2026

Američki državni sekretar Marko Rubio u petak je proglasio Iran državom sponzorom nezakonitih pritvaranja i pozvao sve Amerikance koji se trenutno nalaze u Iranu da "odmah napuste" tu zemlju, prenosi Fox News.

- Kada je iranski režim preuzeo vlast prije 47 godina, ajatolah Homeini učvrstio je svoju kontrolu nad državom podržavajući uzimanje talaca među osobljem ambasade SAD - napisao je Rubio. 

- Decenijama je Iran nastavio surovo pritvarati nevine Amerikance, kao i državljane drugih zemalja, kako bi ih koristio kao političku polugu protiv drugih država. Ova odvratna praksa mora da prestane.

- Predsjednik Donald Tramp je prošle jeseni izdao Izvršnu uredbu o zaštiti državljana SAD od nezakonitog pritvaranja u inostranstvu, a Kongres je potom usvojio Zakon o suzbijanju nezakonitog pritvaranja iz 2025. godine, kojim se Ministarstvu daje ovlašćenje da Iran proglasi državom sponzorom nezakonitih pritvaranja - dodao je.

Rubio je naveo da će, ukoliko Iran ne prekine ovu praksu, Sjedinjene Države razmotriti "dodatne mjere", uključujući moguće geografsko ograničenje putovanja za korištenje američkih pasoša za putovanje u Iran, kroz Iran ili iz Irana.

- Iranski režim mora da prestane s uzimanjem talaca i da oslobodi sve Amerikance nepravedno pritvorene u Iranu, što bi moglo da okonča ovu oznaku i povezane mjere. Ohrabrujemo ga da to učini. Nijedan Amerikanac ne bi trebalo da putuje u Iran iz bilo kog razloga. Ponovo pozivamo Amerikance koji se trenutno nalaze u Iranu da odmah napuste zemlju - nastavio je Rubio.

# IRAN
# SAD
# MARCO RUBIO
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