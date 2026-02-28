Izrael napao Iran, proglašeno vanredno stanje: Očekuje se masovni uzvratni udar, pokušan atentat na Pezeškijana?

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac (Israel Katz) izjavio je da je Izrael pokrenuo napad na Iran s ciljem, kako tvrde, uklanjanja prijetnji po državu.
Prema navodima Ministarstva odbrane, vojna operacija usmjerena je na neutralizaciju neposrednih opasnosti koje prijete Izraelu. Zbog nagle eskalacije, Kac je proglasio posebno vanredno stanje na teritoriji cijele države.
Širom Izraela oglašavaju se sirene za zračnu opasnost, dok izraelske obavještajne i vojne službe procjenjuju da bi u veoma kratkom roku mogao uslijediti masovni uzvratni napad, uključujući rojeve dronova i balističke projektile.
Vlasti su pozvale građane da se striktno pridržavaju uputa Komande unutrašnjeg fronta (Home Front Command) te da do daljnjeg ostanu u zaštićenim prostorima i skloništima.
Istovremeno, izvori s terena navode da se u glavnom gradu Irana, Teheranu, čuju snažne eksplozije, što upućuje na to da su izraelski udari na iransku teritoriju već u toku.
Prema iranskim medijima, u centru Teherana čule su se snažne eksplozije.
Do sada je napadnuto oko 30 ciljeva širom Irana, uključujući rezidenciju iranskog predsjednika i sjedište obavještajne službe, tvrde izraelski izvještaji.
Stigao je i prvi izraelski izvještaj o pokušaju atentata na iranskog predsjednika Masuda Pezeškijana (Masouda Pezeshkiana).