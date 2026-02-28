Izrael napao Iran, proglašeno vanredno stanje: Očekuje se masovni uzvratni udar, pokušan atentat na Pezeškijana?

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac (Israel Katz) izjavio je da je Izrael pokrenuo napad na Iran s ciljem, kako tvrde, uklanjanja prijetnji po državu. Prema navodima Ministarstva odbrane, vojna operacija usmjerena je na neutralizaciju neposrednih opasnosti koje prijete Izraelu. Zbog nagle eskalacije, Kac je proglasio posebno vanredno stanje na teritoriji cijele države.

Širom Izraela oglašavaju se sirene za zračnu opasnost, dok izraelske obavještajne i vojne službe procjenjuju da bi u veoma kratkom roku mogao uslijediti masovni uzvratni napad, uključujući rojeve dronova i balističke projektile. Vlasti su pozvale građane da se striktno pridržavaju uputa Komande unutrašnjeg fronta (Home Front Command) te da do daljnjeg ostanu u zaštićenim prostorima i skloništima.