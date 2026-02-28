Oglasila se vojska Izraela: Zračni napadi iz Irana mogući

Nakon što je izvršila napade na Teheran, izraelska vojska (IDF) upozorila je stanovnike da se mogu očekivati uzvratni napadi iz Irana.
U saopćenju za javnost IDF navodi da su se sirene oglasile širom Izraela.
- U posljednjih nekoliko minuta, sirene su se oglasile širom Izraela, uz prethodno upozorenje poslato direktno na mobilne uređaje da ostanu u blizini zaštićenih prostora. Ovo je proaktivno upozorenje kako bi se javnost pripremila na mogućnost lansiranja projektila prema Državi Izrael. IDF naglašava da se od građana traži da ostanu u zaštićenim prostorima - navodi se u saopćenju.
Doći će i do hitnih promjena u smjernicama tzv. Komande domaćeg fronta (Home Front Command), a zračni prostor zemlje je zatvoren.
- Kao dio promjena, odlučeno je da se sva područja zemlje prebace s punog na neophodno stanje aktivnosti. Smjernice uključuju zabranu obrazovnih aktivnosti, okupljanja i radnih mjesta, osim za esencijalne sektore. Javnost je dužna pratiti upute objavljene na službenim kanalima Komande domaćeg fronta. Potpune smjernice bit će ažurirane na Nacionalnom portalu za hitne slučajeve i u aplikaciji Komande domaćeg fronta - navodi IDF.
Izraelske vlasti apeliraju na građane da striktno poštuju upute i ostanu u sigurnim i zaštićenim prostorima do daljnjeg.