Oglasila se vojska Izraela: Zračni napadi iz Irana mogući

Nakon što je izvršila napade na Teheran, izraelska vojska (IDF) upozorila je stanovnike da se mogu očekivati uzvratni napadi iz Irana.

U saopćenju za javnost IDF navodi da su se sirene oglasile širom Izraela.

- U posljednjih nekoliko minuta, sirene su se oglasile širom Izraela, uz prethodno upozorenje poslato direktno na mobilne uređaje da ostanu u blizini zaštićenih prostora. Ovo je proaktivno upozorenje kako bi se javnost pripremila na mogućnost lansiranja projektila prema Državi Izrael. IDF naglašava da se od građana traži da ostanu u zaštićenim prostorima - navodi se u saopćenju.