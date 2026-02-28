Turkish Airlines odbacuje izvještaje o otkazivanju leta za Iran

Turkish Airlines je odbacio tvrdnje da je otkazao svoje letove za Iran i objavio da se njegovi letovi za Teheran odvijaju prema rasporedu.

- Tvrdnje koje kruže na društvenim mrežama u vezi sa otkazivanjem letova u vezi sa Iranom ne odražavaju istinu. Nemamo otkazivanja letova. Naši letovi koji rade tokom dana se nastavljaju po planu - rekao je viši potpredsjednik za komunikacije Turkish Airlinesa Jahja Ustun (Yahya), prenijeli su turski mediji u X postu, piše IRNA.

Ranije su neki mediji izvještavali o otkazivanju letova sa aerodroma Istanbul za Iran.

Podsjećamo, Izrael je jutros napao Iran.