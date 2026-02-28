Preleti raketa i napadi Izraela na Iran, Mossad poručio: Zajedno ćemo vratiti Iran u njegove slavne dane

Na objavljenim videosnimcima vidi se nekoliko krstarećih raketa kako preleću iračku teritoriju tokom jutrošnjeg napada Izraela na Iran. Iz Tel Aviva navode da se radi o zajedničkoj operaciji sa SAD-om.

Iako zvanične potvrde još nema, brojni izvori navode da se na snimcima vide preleti američkih krstarećih raketa tipa Tomahawk. Prema video zapisima lokalnih farmere iz Iraka, rakete su preletjele teritoriju te države i nastavile ka ciljevima u Iranu, pri čemu je primarni fokus napada bio na Teheran.

Prema dosad objavljenim podacima, u napadu je pogođeno oko 30 lokacija, među kojima se posebno izdvajaju predsjednička rezidencija i brojne instalacije Korpusa islamske revolucionarne garde.

Istovremeno, centralna izraelska obavještajna služba Mossad oglasila se na svom službenom Telegram kanalu na perzijskom jeziku, pozivajući Irance da pomognu „vratiti Iran u njegove slavne dane“.

- Naša iranska braćo i sestre, niste sami! Pokrenuli smo visoko siguran i namjenski Telegram kanal posebno za vas. Zajedno ćemo vratiti Iran u njegove slavne dane - navodi se u saopćenju.

Mossad također poziva Irance da putem kanala dijele fotografije i videosnimke o tome kako se odvijaju, kako navode, „pravedne borbe protiv režima“.