Izrael otkrio ime operacije koju izvodi protiv Irana: "Lavlja rika" naslijedila "Uspon lava"

Vojska Izraela oglasila se povodom napada na Iran, te su otkrili ime cijele operacije koja se izvodi zajedno s američkim snagama. Izrael je svoju operaciju protiv Irana nazvao "Lavlja rika", a naziv je odlučio dati premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu), nakon što je izraelska (IDF) imala drugačiji interni naziv za napade.

Naziv posljednje operacije IDF-a usmjerene protiv Irana, u junu 2025. godine, bio je "Uspon lava".

Bivši šef izraelske obavještajne službe Amos Jadlin (Yadlin), kaže da je cilj trenutne operacije "dramatično slabljenje režima i njegovih vojnih sposobnosti".

On je na izraelskom Kanalu 12 izjavio da je moguće da američki predsjednik Donald Tramp (Trump) želi izvesti napad kojim bi se Iranci vratili pregovorima, ali da on također očigledno pruža obećanu "pomoć" iranskim demonstrantima u svrgavanju režima.

Kaže da nema sumnje da će Iran pokušati odgovoriti, ali se suočava sa strateškom odlukom hoće li uzvratiti svim silama ili će pokušati da se vrati pregovorima.