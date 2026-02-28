Nepotvrđeni izvještaji: Ubijen Amir Hatami, ministar odbrane Irana?

Amir Hatami, ministar odbrane Irana, ubijen je u napadu Izraela i SAD, prenijeli su mnogi profili na društvenim mrežama nepotvrđene vesti.
Vijest o smrti Hatamija se proširila oko 8:30 sati po evropskom vremenu, ali zasad nema zvanične potvrde.
NEMA ZVANIČNE POTVRDE
Vijest o smrti Hatamija se proširila oko 8:30 sati po evropskom vremenu
Amir Hatami. Platforma X
Amir Hatami, ministar odbrane Irana, ubijen je u napadu Izraela i SAD, prenijeli su mnogi profili na društvenim mrežama nepotvrđene vesti.
Vijest o smrti Hatamija se proširila oko 8:30 sati po evropskom vremenu, ali zasad nema zvanične potvrde.
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