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NEMA ZVANIČNE POTVRDE

Nepotvrđeni izvještaji: Ubijen Amir Hatami, ministar odbrane Irana?

Vijest o smrti Hatamija se proširila oko 8:30 sati po evropskom vremenu

Amir Hatami. Platforma X

A. O.

28.2.2026

Amir Hatami, ministar odbrane Irana, ubijen je u napadu Izraela i SAD, prenijeli su mnogi profili na društvenim mrežama nepotvrđene vesti.

Vijest o smrti Hatamija se proširila oko 8:30 sati po evropskom vremenu, ali zasad nema zvanične potvrde.

# IZRAEL
# IRAN
# AMIR HATAMI
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