Izraelska vojska: Iz Irana su lansirani projektili prema Izraelu

Izraelska vojska je objavila da je detektovala lansiranje projektila iz Irana prema Izraelu.
Prenosimo ovo saopćenje:
- Prije kratkog vremena IDF je identifikovao lansiranje projektila iz Irana prema Izraelu.
UZVRAĆEN NAPAD
Naši odbrambeni sistemi su operativni, i presreću prijetnju
Izrael je jutros prvi napao Iran. AP
Izraelska vojska je objavila da je detektovala lansiranje projektila iz Irana prema Izraelu.
Prenosimo ovo saopćenje:
- Prije kratkog vremena IDF je identifikovao lansiranje projektila iz Irana prema Izraelu.
Naši odbrambeni sistemi su operativni, i presreću prijetnju.
Iran uzvratio Izraelu. Censored Humans / Platforma X
U posljednjih par minuta Komanda je izdala direktive preventive direktno na mobilne telefone u relevantnim područjima - saopćeno je.
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