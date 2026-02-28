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UZVRAĆEN NAPAD

Izraelska vojska: Iz Irana su lansirani projektili prema Izraelu

Naši odbrambeni sistemi su operativni, i presreću prijetnju

Izrael je jutros prvi napao Iran. AP

A. O.

28.2.2026

Izraelska vojska je objavila da je detektovala lansiranje projektila iz Irana prema Izraelu. 

Prenosimo ovo saopćenje:

- Prije kratkog vremena IDF je identifikovao lansiranje projektila iz Irana prema Izraelu. 

Naši odbrambeni sistemi su operativni, i presreću prijetnju. 

Iran uzvratio Izraelu. Censored Humans / Platforma X

U posljednjih par minuta Komanda je izdala direktive preventive direktno na mobilne telefone u relevantnim područjima - saopćeno je. 

# IZRAEL
# IRAN
# IDF
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