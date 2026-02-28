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OGLASIO SE I NETANJAHU

Prvi val iranskih balističkih projektila lansiran prema Izraelu: Ispaljeno ih oko 30

Došlo je vrijeme da svi dijelovi iranskog naroda – Perzijanci, Kurdi, Azerbajdžanci, Baludži i Ahvazi – odbace jaram tiranije, naveo je Netanjahu

Sukob Izraela i Irana. Platforma X

A. O.

28.2.2026

Prvi val iranskih balističkih projektila lansiran je prema Izraelu, a prema izvještajima, navodno je ispaljeno oko 30 projektila.

Oglasio se izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu):

- Braćo i sestre, građani Izraela, prije nekog vremena Izrael i Sjedinjene Države pokrenuli su operaciju uklanjanja egzistencijalne prijetnje koju predstavlja teroristički režim u Iranu. Zahvaljujem našem velikom prijatelju, predsjedniku Donaldu Trumpu, na njegovom povijesnom vodstvu.

47 godina ajatolahov režim uzvikuje 'Smrt Izraelu', 'Smrt Americi'. Prolio je našu krv, ubio mnoge Amerikance i poklao vlastiti narod. Ovom ubilačkom terorističkom režimu ne smije se dopustiti da se naoruža nuklearnim oružjem koje bi mu omogućilo da prijeti cijelom čovječanstvu. Naša zajednička akcija stvorit će uvjete da hrabri iranski narod uzme svoju sudbinu u svoje ruke.

Došlo je vrijeme da svi dijelovi iranskog naroda – Perzijanci, Kurdi, Azerbajdžanci, Baludži i Ahvazi – odbace jaram tiranije i stvore slobodan i miroljubiv Iran. Pozivam vas, građane Izraela, da slijedite upute Zapovjedništva domaće fronte.

U nadolazećim danima, tokom Operacije 'Rika lava', od svih će se tražiti da pokažemo strpljenje i unutarnju snagu. Zajedno ćemo stajati, zajedno ćemo se boriti i zajedno ćemo osigurati vječnost Izraela.“

Netanyahu je naglasio važnost jedinstva i discipline građana u svjetlu nove eskalacije tenzija između Izraela i Irana - poručio je. 

# IZRAEL
# BENJAMIN NETANYAHU
# IRAN
# PROJEKTILI
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