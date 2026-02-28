Tramp ohrabrio Irance da preuzmu vlast kad se okončaju američke vojne operacije: Druga opcija je sigurna smrt

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Trump) saopštio je da su SAD započele „velike borbene operacije“ u Iranu, upozoravajući da bi moglo biti američkih žrtava.

- Naš cilj je da odbranimo američki narod uklanjanjem neposrednih prijetnji iranskog režima - rekao je Tramp u videoporuci objavljenoj na društvenim mrežama.

Udari, za koje je Tramp rekao da su usmjereni na uništavanje iranskih raketa i „neutralisanje“ iranske mornarice, uslijedili su nakon ponovljenih američko-izraelskih upozorenja da će ponovo napasti Iran ukoliko nastavi sa svojim nuklearnim i programima balističkih projektila.

- Ovu izjavu ne dajem olako. Iranski režim želi da ubija - rekao je Tramp u video-poruci objavljenoj na mreži Truth Social.

- Životi hrabrih američkih heroja mogu biti izgubljeni i možemo imati žrtava, to se često dešava u ratu, ali ovo radimo ne zbog sadašnjosti. Radimo to za budućnost i to je plemenita misija - poručio je.

Tramp je pripadnicima Islamske revolucionarne garde, iranskih oružanih snaga, poručio da polože oružje, obećavajući da će im biti garantovan imunitet.

Druga opcija, prema Trampu, jeste „sigurna smrt“, prenosi Reuters.

Niz razgovora

Vašington i Teheran su posljednjih sedmica održali niz razgovora o iranskim nuklearnim ambicijama. Najnoviji razgovori održani su prije dva dana, ali bez dogovora.

Tramp je kazao da je Iran pokušao da obnovi svoj nuklearni program i da razvija projektile dugog dometa koji, kako je rekao, predstavljaju prijetnju SAD i drugim zemljama.

- Iran je odbio, kao što to čini decenijama i decenijama. Odbili su svaku priliku da se odreknu svojih nuklearnih ambicija i mi to više ne možemo da trpimo - rekao je Tramp.

Tramp je ohrabrio Irance da preuzmu kontrolu nad svojom vladom kada se okončaju američke vojne operacije.

- Kad završimo, preuzmite vlast. Biće vaša, možete je uzeti - rekao je predsjednik SAD u video-poruci.