Cyber napadi pogodili iranske informativne portale, uključujući IRNA-u, usred izraelsko-američkih udara

Cyber napadi usmjereni su na više informativnih portala i lokalnih aplikacija u Iranu, saopćila je u subotu novinska agencija IRNA, koja je također bila pogođena, dok su Sjedinjene Američke Države i Izrael izvodili napade na Iran.

Internetska stranica IRNA-e bila je nedostupna, drugi mediji su prijavili prekide u radu, a zabilježeni su i prekidi internet veze.

Organizacija za praćenje interneta NetBlocks potvrdila je da se Iran sada nalazi usred gotovo potpunog nestanka interneta, s nacionalnom povezanošću na nivou od četiri posto.