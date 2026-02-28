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BLISKI ISTOK

Cyber napadi pogodili iranske informativne portale, uključujući IRNA-u, usred izraelsko-američkih udara

Agencija IRNA navodi da je pogođeno više medijskih stranica i lokalnih aplikacija

Cyber napadi. Platforma X

Anadolija

28.2.2026

Cyber napadi usmjereni su na više informativnih portala i lokalnih aplikacija u Iranu, saopćila je u subotu novinska agencija IRNA, koja je također bila pogođena, dok su Sjedinjene Američke Države i Izrael izvodili napade na Iran.

Internetska stranica IRNA-e bila je nedostupna, drugi mediji su prijavili prekide u radu, a zabilježeni su i prekidi internet veze.

Organizacija za praćenje interneta NetBlocks potvrdila je da se Iran sada nalazi usred gotovo potpunog nestanka interneta, s nacionalnom povezanošću na nivou od četiri posto.

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