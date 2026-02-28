Sukob se širi Zaljevom: Napadnuta američka baza u Bahreinu, eksplozije u Kuvajtu i Abu Dabiju

Bahrein je potvrdio da je sjedište Pete flote američke mornarice bilo meta raketnog napada, čime se sukob između Irana s jedne strane i SAD-a i njegovih saveznika dodatno proširio izvan teritorija Izraela i Irana.

Novinska agencija Reuters javlja da je dim viđen iznad područja Juffair u Bahreinu, gdje se nalazi ključna američka pomorska baza koja služi kao sjedište Pete flote, odgovorne za operacije u Perzijskom zaljevu i širem regionu Bliskog istoka. Ranije je Ministarstvo unutrašnjih poslova Bahreina izdalo hitno upozorenje i pozvalo građane da se upute na najbližu sigurnu lokaciju.

Istovremeno, snažna eksplozija čula u Abu Dabiju, glavnom gradu Ujedinjenih Arapskih Emirata, dok za sada nema zvaničnih informacija o uzroku niti o eventualnoj šteti ili žrtvama, javlja Reuters.

Eksplozije su također prijavljene u Kuvajtu, gdje su aktivirane sirene za uzbunu, javlja Al Jazeera Arabic. Nije odmah jasno da li su incidenti povezani s iranskim napadima niti da li ima povrijeđenih.

Ovi incidenti ukazuju na brzo širenje sigurnosne krize širom Perzijskog zaljeva, gdje se nalazi niz ključnih američkih vojnih baza i strateških objekata, što povećava rizik šire regionalne eskalacije.