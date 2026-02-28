Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

VOJNI UDARI

Izrael napao južni Liban nakon napada na Iran

Teheran najavljuje oštar odgovor, dok SAD opravdavaju vojne operacije zaštitom vlastitog naroda

Napad na Liban. qna.org.qa

Anadolija

28.2.2026

Izraelska vojska izvela je zračne napade na južni Liban u subotu, nakon udara na Iran.

Iran priprema oštar odgovor Izraelu, saopštila je u subotu iranska državna televizija, nakon izraelskih udara na tu zemlju.

Izrael je rano u subotu pokrenuo “preventivni“ napad na Iran pod nazivom “Lavlja rika“, proglasivši posebno i neposredno vanredno stanje širom zemlje.

Američki predsjednik Donald Tramp kasnije je rekao da su njegove snage pokrenule velike borbene operacije u Iranu s ciljem zaštite američkog naroda eliminisanjem neposrednih prijetnji od iranskog režima.

# LIBAN
# RAT
# SAD
# IZRAEL
# VOJNI UDARI
PRIKAŽI KOMENTARE (3)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.