Izrael napao južni Liban nakon napada na Iran

Izraelska vojska izvela je zračne napade na južni Liban u subotu, nakon udara na Iran.

Iran priprema oštar odgovor Izraelu, saopštila je u subotu iranska državna televizija, nakon izraelskih udara na tu zemlju.

Izrael je rano u subotu pokrenuo “preventivni“ napad na Iran pod nazivom “Lavlja rika“, proglasivši posebno i neposredno vanredno stanje širom zemlje.

Američki predsjednik Donald Tramp kasnije je rekao da su njegove snage pokrenule velike borbene operacije u Iranu s ciljem zaštite američkog naroda eliminisanjem neposrednih prijetnji od iranskog režima.