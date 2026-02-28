Medvedev o američko-izraelskim napadima na Iran: Razgovori s Iranom bili su samo paravan, "mirotvorac" je opet tu

Bivši ruski predsjednik i aktuelni zamjenik predsjedavajućeg Vijeća sigurnosti Rusije Dmitrij Medvedev (Dmitry) oglasio se nakon američko-izraelskih napada na Iran te je ironično Amerikance nazvao "mirotvorcima".

U komentaru na mreži X, Medvedev je rekao kako su razgovori s Iranom bili samo paravan.

- Mirotvorac je opet tu. Razgovori s Iranom bili su samo paravan. Svi su to znali. Pa ko ima više strpljenja da čeka tužni kraj neprijatelja sada? SAD ima samo 249 godina. Perzijsko carstvo je osnovano prije više od 2.500 godina. Da vidimo šta će se desiti za otprilike sto godina... - rekao je Medvedev.