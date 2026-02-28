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GEOPOLITIČKE TENZIJE

Medvedev o američko-izraelskim napadima na Iran: Razgovori s Iranom bili su samo paravan, "mirotvorac" je opet tu

Da vidimo šta će se desiti za otprilike sto godina, rekao je Medvedev

Dmitrij Medvedev. Platforma X

B. S.

28.2.2026

Bivši ruski predsjednik i aktuelni zamjenik predsjedavajućeg Vijeća sigurnosti Rusije Dmitrij Medvedev (Dmitry) oglasio se nakon američko-izraelskih napada na Iran te je ironično Amerikance nazvao "mirotvorcima".

U komentaru na mreži X, Medvedev je rekao kako su razgovori s Iranom bili samo paravan.

- Mirotvorac je opet tu. Razgovori s Iranom bili su samo paravan. Svi su to znali. Pa ko ima više strpljenja da čeka tužni kraj neprijatelja sada? SAD ima samo 249 godina. Perzijsko carstvo je osnovano prije više od 2.500 godina. Da vidimo šta će se desiti za otprilike sto godina... - rekao je Medvedev.

Nakon izraelsko-američkih udara na Teheran i druge iranske gradove, Iran je uzvratio kako udarima na teritoriju Izraela, ali i na baze Sjedinjenih Američkih Država širom Bliskog istoka.

Za sada nije prijavljena veća šteta, a i jedna i druga strana su poručili kako će se napadi nastaviti i u narednim danima.

# DMITRY MEDVEDEV
# USA
# RUSIJA
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