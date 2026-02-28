Teheran silovito uzvraća: Napadnute američke baze u pet država, ima mrtvih

Iran je izveo raketne napade na američku bazu u Bahreinu, objavila je poluslužbena iranska novinska agencija Fars.

Bahrein je ključni američki saveznik u Perzijskom zaljevu i stalni domaćin sjedišta Pete flote američke mornarice u Manami.

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde objavio je da je pokrenuo protunapad, stoji u saopćenju koje je poluslužbena agencija Tasnim objavila na Telegramu.

- Kao odgovor na neprijateljski i zločinački napad na Islamsku Republiku Iran, započeo je prvi široki val raketnih i napada dronovima Islamske Republike Iran prema okupiranom teritoriju - navodi se u saopćenju.

Internet je u Iranu gotovo u potpunosti prekinut, objavila je organizacija za praćenje internetskog prometa NetBlocks.

Iranske vlasti prošlog su mjeseca tokom protesta širom zemlje u potpunosti isključile internet na više sedmica.