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KRIZA U ZALJEVU

Teheran silovito uzvraća: Napadnute američke baze u pet država, ima mrtvih

Neprijatelj vjeruje da će postojani iranski narod popustiti pred njegovim sitnim zahtjevima putem kukavičkih mjera.

Teheran. Platforma X

B. S.

28.2.2026

Iran je izveo raketne napade na američku bazu u Bahreinu, objavila je poluslužbena iranska novinska agencija Fars.

Bahrein je ključni američki saveznik u Perzijskom zaljevu i stalni domaćin sjedišta Pete flote američke mornarice u Manami.

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde objavio je da je pokrenuo protunapad, stoji u saopćenju koje je poluslužbena agencija Tasnim objavila na Telegramu.

- Kao odgovor na neprijateljski i zločinački napad na Islamsku Republiku Iran, započeo je prvi široki val raketnih i napada dronovima Islamske Republike Iran prema okupiranom teritoriju - navodi se u saopćenju.

Internet je u Iranu gotovo u potpunosti prekinut, objavila je organizacija za praćenje internetskog prometa NetBlocks.

Iranske vlasti prošlog su mjeseca tokom protesta širom zemlje u potpunosti isključile internet na više sedmica.

Američko ministarstvo odbrane objavilo je na platformi X da je vojnu akciju protiv Irana nazvalo "Epski Bijes" (Epic Fury). 

Objavu je podijelio i ministar obrane Pit Hegset (Pete Hegseth), kojeg administracija predsjednika SAD-a Donalda Trampa (Trumpa) naziva "Sekretaricom rata".

Vrhovno vijeće za nacionalnu sigurnost Irana: 

- Neprijatelj vjeruje da će postojani iranski narod popustiti pred njegovim sitnim zahtjevima putem kukavičkih mjera. Nekoliko američkih baza u Kuvajtu, UAE, Kataru i Bahreinu napadnute su od strane iranske IRGC.

Prema najnovijim informacijama dvoje ljudi je poginulo u napadu na Iran.

# TEHERAN
# IRAN
# IZRAEL
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