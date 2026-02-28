Švicarska pozvala na maksimalnu suzdržanost i poštivanje međunarodnog prava nakon američko-izraelskog napada na Iran

Švicarska je u subotu pozvala na poštivanje međunarodnog prava i maksimalnu suzdržanost svih strana, dok rastu tenzije na Bliskom istoku nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael izveli napade na Iran.

- Švicarska je duboko uznemirena današnjim napadima Sjedinjenih Država i Izraela na Iran, objavilo je Ministarstvo vanjskih poslova na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

Iz Ministarstva su pozvali na potpuno poštivanje međunarodnog prava, uključujući Povelju Ujedinjenih nacija i međunarodno humanitarno pravo.

- Pozivamo sve strane da pokažu maksimalnu suzdržanost i zaštite civile i civilnu infrastrukturu - dodaje se u saopćenju.

Izrael i SAD su rano u subotu pokrenuli napad na Iran, navodeći kao razlog navodne prijetnje koje predstavlja iranski režim. Videoobraćanja tim povodom objavili su američki predsjednik Donald Trump i izraelski premijer Benjamin Netanyahu.

Napadi su uslijedili dok su pregovori između Washingtona i Teherana o iranskom nuklearnom programu trajali uz posredovanje Omana. Nova runda razgovora u Ženevi završena je u četvrtak.

Izrael je također prošlog juna pokrenuo 12-dnevni rat protiv Irana, kojem se kasnije pridružio SAD bombardovanjem tri iranska nuklearna postrojenja.