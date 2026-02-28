Ambasador BiH u Teheranu Nijaz Čardaklija za "Avaz": U Teheranu i Isfahanu nekoliko državljana BiH, porodice s djecom izašle su ranije

Iran je od jutros pod napadom SAD i Izraela. Uspjeli smo uspostaviti vezu s ambasadorom BiH u Teheranu Nijazom Čardaklijom koji nas je informirao o situaciji u glavnom gradu te zemlje.

- U Teheranu imamo 3-4 državljanina BiH. Imamo jednu državljanku koja radi u međunarodnoj, UN-ovoj organizaciji, imamo tri odrasla muškarca i u Isfahanu imamo jednog trenera u lokalnom klubu. Oni su svi imali priliku da izađu ranije, jer znali smo da se ovo sprema, samo što nismo znali tačno kada. Odlučili su da ostanu, jer imaju ugovore. Imamo još jednog sportistu fudbalera koji je tu i oni bi trebali da se dogovore sa svojim klubovima kako dalje. Ako Teheran dođe pod neki jači udar, mogu se izmjestiti van Teherana. Uglavnom, doći će danas u ambasadu na kafu. Dobro smo, živi smo, u kontaktu smo i nema panike nikakve - kazao nam je Čardaklija.

Kada je riječ o situaciji u Teheranu, ona je u dijelu grada gdje je smještena bh ambasada trenutno mirna.

- Moj kolega i ja još nismo ništa čuli. Totalno je mirno, kao da ste na nekom selu. Mi smo prije mjesec dana izmjestiti naše porodice s djecom, da djeca ne bi doživljavala traume i nemaju takva iskustva. Ovo što je ostalo su odrasli ljudi koji odlučuju za sebe, a Ambasada je spremna pomoći. Ambasada ostaje u Teheranu, osim u slučaju jačih udara na Teheran. Tada bismo u konsultacijama s Predsjedništvom i Ministarstvom vanjskih poslova vidjeli šta i kako dalje - ističe ambasador Čardaklija.