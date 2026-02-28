EU rekao da su najnovija dešavanja na Bliskom istoku opasna, pozvao na zaštitu civila

Dok su SAD i Izrael rano u subotu pokrenuli zajednički napad na Iran, visoka predstavnica EU za vanjsku politiku Kaja Kallas upozorila je da su najnovija dešavanja širom Bliskog istoka opasna, potvrđujući diplomatske i humanitarne prioritete bloka od 27 članica.

Najnovija dešavanja širom Bliskog istoka su opasna, napisala je Kallas na društvenoj mreži X, dodajući da iranski balistički raketni i nuklearni programi, kao i njegova podrška naoružanim grupama, predstavljaju ozbiljnu prijetnju globalnoj sigurnosti.

Navela je da je EU usvojio snažne sankcije protiv Irana, dok istovremeno nastavlja podržavati diplomatske napore, uključujući pregovore u vezi s nuklearnim pitanjem.

Kallas je dodala da je razgovarala s izraelskim ministrom vanjskih poslova Gideonom Saarom, kao i s drugim ministrima u regionu, napominjući da EU također blisko koordinira s arapskim partnerima kako bi istražila diplomatske puteve.

- Zaštita civila i međunarodno humanitarno pravo su prioritet. Naša konzularna mreža je u potpunosti angažirana na omogućavanju odlaska državljana EU, kazala je Kallas.

Navela je da se neesencijalno osoblje EU povlači usred rastućih tenzija.

Pomorska misija EU Aspides ostaje u visokom stepenu pripravnosti u Crvenom moru i spremna je pomoći u održavanju otvorenim tog vitalnog pomorskog koridora, dodala je Kallas.

Izrael i SAD su rano u subotu pokrenuli napad na Iran, navodeći navodne prijetnje koje predstavlja "iranski režim". Videoobraćanja objavili su predsjednik SAD-a Donald Trump i izraelski premijer Benjamin Netanyahu.

Napadi su uslijedili dok su pregovori između Washingtona i Teherana o iranskom nuklearnom programu vođeni uz posredovanje Omana. Nova runda razgovora u Ženevi završena je u četvrtak.

Izrael je također prošlog juna pokrenuo 12-dnevni rat protiv Irana, a SAD se kasnije pridružio i bombardovao tri iranska nuklearna postrojenja.