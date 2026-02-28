Ambasador BiH u Kataru Ahmet Halilović: Život u gradu se odvija normalno, ali detonacije se čuju i u ovom trenutku

Nakon što su SAD i Izrael jutros pokrenuli napad na Iran, rakete iz Irana lansirane su i prema američkim vojnim bazama u regionu. Kontaktirali smo ambasadora BiH u Kataru, Ahmeta Halilovića koji nam je kazao da se situacija mijenja iz minute u minut.

- Trenutno, ništa nije drugačije nego prije par mjeseci. Život u gradu se odvija normalno. Čulo se nekoliko detonacija u daljini, ali prema dostupnim informacijama nije bilo nikakve štete. Katarske vlasti redovno šalju upozorenja i informacije. Dok ovo javljam ponovo se čuju detonacije, tako da se situacija mijenja iz minute u minutu - kazao je ambasador Halilović za portal "Avaza".