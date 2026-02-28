Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SIGURNOSNA UPOZORENJA

Azijske zemlje izrazile zabrinutost za stabilnost regije nakon izraelsko-američkog napada na Iran

Malezijski premijer Anwar Ibrahim nazvao izraelske napade pokušajem sabotiranja pregovora

Teheran. Platforma X

Anadolija

28.2.2026

Nekoliko azijskih zemalja u subotu je izrazilo zabrinutost zbog stabilnosti regije nakon izraelsko-američkih napada na Iran.

Malezijski premijer Anwar Ibrahim oštro je kritikovao Izrael, ocijenivši napade kao namjeran pokušaj da se osujete diplomatski napori.

- Pokretanje ovih napada od strane Izraela je podmukao pokušaj da se sabotiraju tekući pregovori i uvuče druge zemlje u sukob koji bi mogao biti nemoguće kontrolisati. Neophodno je hitno i bezuslovno prekidanje neprijateljstava, poručio je Ibrahim na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

Također je pozvao Washington i Teheran da pronađu diplomatsko rješenje umjesto da dalje zaoštravaju tenzije te apelovao na međunarodnu zajednicu da reaguje brzo i bez dvostrukih standarda.

Uporedo s tim, australijski premijer Anthony Albanese izrazio je podršku američkim akcijama.

- Podržavamo SAD u sprečavanju Irana da dođe do nuklearnog oružja i zaustavljanju prijetnji međunarodnom miru i sigurnosti koje dolaze od Irana, kazao je Albanese na društvenim mrežama.

Specijalni izvjestilac UN-a Ben Saul nazvao je podršku Australije ovim napadima duboko zabrinjavajućom.

- Duboko zabrinjava to što Australija podržava ilegalnu agresiju SAD-a i Izraela na Iran, što je u suprotnosti s Povelju UN-a. Ovo nije zakonita samoodbrana od oružanog napada Irana, a Savjet bezbjednosti nije odobrio ovu akciju, istakao je Saul i dodao da preventivna promjena režima predstavlja međunarodni zločin.

Korejsko predsjedništvo kratko je saopćilo da pomno prati situaciju i pozvalo sve strane na smanjenje tenzija u regiji, prenosi agencija Yonhap.

Japan je također izrazio duboku zabrinutost zbog razvoja situacije na Bliskom istoku, posebno zbog mogućeg utjecaja na energetsku sigurnost.

Istovremeno, nekoliko zemalja, uključujući Australiju, Indoneziju, Maleziju, Južnu Koreju, Tajland i Nepal, izdale su upozorenja za putovanja u Iran, Izrael i Liban. Neke vlade pozvale su svoje građane da odmah napuste Iran i Izrael, dok su druge savjetovale oprez.

Izrael je u ranim satima subote pokrenuo operaciju pod nazivom "Lavlji rika" i proglasio posebno i hitno stanje pripravnosti u cijeloj zemlji.

Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je velike borbene operacije u Iranu, navodeći da su ciljevi zaštita američkog naroda uklanjanjem neposrednih prijetnji od iranskog režima.

# OPREZ
# IRAN
# ZABRINUTOST
# AMERIČKO-IZRAELSKI NAPAD NA IRAN
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.