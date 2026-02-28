Azijske zemlje izrazile zabrinutost za stabilnost regije nakon izraelsko-američkog napada na Iran

Nekoliko azijskih zemalja u subotu je izrazilo zabrinutost zbog stabilnosti regije nakon izraelsko-američkih napada na Iran.

Malezijski premijer Anwar Ibrahim oštro je kritikovao Izrael, ocijenivši napade kao namjeran pokušaj da se osujete diplomatski napori.

- Pokretanje ovih napada od strane Izraela je podmukao pokušaj da se sabotiraju tekući pregovori i uvuče druge zemlje u sukob koji bi mogao biti nemoguće kontrolisati. Neophodno je hitno i bezuslovno prekidanje neprijateljstava, poručio je Ibrahim na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

Također je pozvao Washington i Teheran da pronađu diplomatsko rješenje umjesto da dalje zaoštravaju tenzije te apelovao na međunarodnu zajednicu da reaguje brzo i bez dvostrukih standarda.

Uporedo s tim, australijski premijer Anthony Albanese izrazio je podršku američkim akcijama.

- Podržavamo SAD u sprečavanju Irana da dođe do nuklearnog oružja i zaustavljanju prijetnji međunarodnom miru i sigurnosti koje dolaze od Irana, kazao je Albanese na društvenim mrežama.

Specijalni izvjestilac UN-a Ben Saul nazvao je podršku Australije ovim napadima duboko zabrinjavajućom.

- Duboko zabrinjava to što Australija podržava ilegalnu agresiju SAD-a i Izraela na Iran, što je u suprotnosti s Povelju UN-a. Ovo nije zakonita samoodbrana od oružanog napada Irana, a Savjet bezbjednosti nije odobrio ovu akciju, istakao je Saul i dodao da preventivna promjena režima predstavlja međunarodni zločin.

Korejsko predsjedništvo kratko je saopćilo da pomno prati situaciju i pozvalo sve strane na smanjenje tenzija u regiji, prenosi agencija Yonhap.

Japan je također izrazio duboku zabrinutost zbog razvoja situacije na Bliskom istoku, posebno zbog mogućeg utjecaja na energetsku sigurnost.