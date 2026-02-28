Armin Kržalić za "Avaz": Sukob Izraela i Irana prerasta u projekt geopolitičke dominacije

Aktuelna vojna eskalacija između Izrael i Iran, uz otvorenu političku i vojnu podršku administracije predsjednika Donald Tramp (Trump), predstavlja ozbiljan presedan u savremenim međunarodnim odnosima, rekao nam je sigurnosni ekspert Armin Kržalić.

Dodaje da posebno zabrinjava činjenica da ratnu logiku promovira politički lider koji je svoju političku kampanju temeljio na obećanjima o okončanju oružanih sukoba i jačanju globalnog mira.

- Ta kontradikcija razotkriva duboki raskorak između političkog diskursa i realne geopolitičke prakse. Sukob se sve manje može tumačiti kao čin neposredne samoodbrane, a sve više kao dio dugoročne strategije redefiniranja regionalnog poretka. U tom kontekstu, Iran se pojavljuje kao posljednja velika strateška prepreka potpunoj vojnoj i političkoj dominaciji Izraela na Bliskom istoku. Diskurs o „egzistencijalnoj prijetnji“ služi kao legitimacijski okvir za preventivni rat, čime se sigurnosna retorika transformira u instrument političke ekspanzije. Posebno problematična dimenzija ovog sukoba jeste erozija međunarodnog prava. Upotreba sile bez jasnog mandata multilateralnih institucija potkopava temelje sistema kolektivne sigurnosti uspostavljenog nakon Drugog svjetskog rata. Time se šalje opasna poruka da politička moć može zamijeniti pravne norme, a unilateralna vojna akcija postaje prihvatljiv alat vanjske politike. Takva praksa ne jača sigurnost, već proizvodi novu nestabilnost i povećava vjerovatnoću regionalnog rata širih razmjera - izjavio je Kržalić za "Avaz".

Kazao je da dodatno, podrška Sjedinjenih Američkih Država ovom vojnom djelovanju ima šire globalne implikacije.

- Ona ne samo da produbljuje polarizaciju u međunarodnoj zajednici, već i obeshrabruje diplomatske mehanizme rješavanja sporova. Umjesto pregovora, afirmira se logika sile; umjesto kompromisa, strategija dominacije. Cijenu takve politike, kao i uvijek, ne plaćaju politički lideri, već civilno stanovništvo i regionalna stabilnost - poručio je Kržalić.

U tom smislu, dodaje, aktuelni sukob ne predstavlja borbu za mir, već manifestaciju geopolitičkog pragmatizma u kojem su ideali sigurnosti podređeni interesima moći.

- Ako se rat vodi radi uklanjanja posljednje prepreke strateškoj hegemoniji, onda on prestaje biti odbrambeni čin i postaje projekt dugoročnog političkog preoblikovanja Bliskog istoka.

Na kraju, umjesto da se ispuni obećanje o svijetu s manje ratova, svjedočimo normalizaciji nasilja kao legitimnog sredstva politike. Takav pristup ne vodi stabilnosti, već dodatnoj fragmentaciji međunarodnog poretka i trajnom riziku šireg regionalnog sukoba čije posljedice mogu biti globalne - izjavio je kržalić za "Avaz".