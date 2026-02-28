Iran: U izraelskom napadu na osnovnu školu za djevojčice stradalo 40 osoba

Broj stradalih u izraelskom napadu na osnovnu školu za djevojčice u gradu Minab, na jugu iranske provincije Hormozgan, povećan je na 40, prenosi iranska državna novinska agencija IRNA.

Prema njihovim navodima, škola je pogođena tokom američko-izraelskih zračnih udara na iranske mete, u sklopu šire vojne operacije koja je dovela do naglog zaoštravanja sukoba.

U međuvremenu, izraelska vojska saopćila je da je izvela napade na „stotine iranskih vojnih ciljeva“, uključujući raketne lansere, tokom operacija u zapadnim dijelovima Irana. Istaknuto je i da izraelsko ratno zrakoplovstvo paralelno djeluje na presretanju iranskih napada odmazde.

Američki zvaničnik izjavio je za Al Jazeeru da će Sjedinjene Američke Države nastaviti s „opsežnim“ zračnim i pomorskim udarima na Iran, naglašavajući da je cilj operacija slabljenje iranskog sigurnosnog aparata. Kako je naveo, napadi su trenutno ograničeni na ciljeve unutar Irana, ali podrazumijevaju direktno angažovanje američkog ratnog zrakoplovstva u koordinaciji s izraelskim snagama.

Ove akcije predstavljaju dio najobimnije američko-izraelske vojne operacije protiv Irana u posljednjih nekoliko godina, dok Teheran istovremeno pokreće raketne napade na izraelske i američke mete širom regije, čime se dodatno povećava opasnost od šireg regionalnog sukoba.