Pogledajte poruku Trampa upućenu Irancima: "Kada mi završimo, preuzmite svoju vladu, nemojte propustiti ovu priliku"

Povodom američko-izraelski napada na Iran američki predsjednik Donald Trump održao je govor u kojem je pozvao Irance da svrgnu vlast islamske republike.

- Velikom i ponosnom narodu Irana večeras poručujem da je čas vaše slobode nadohvat ruke.

Ostanite u zaklonu. Ne izlazite iz svojih domova. Vani je veoma opasno.

Bombe će padati svuda. Kada mi završimo, preuzmite svoju vladu. Biće vaša da je preuzmete. Ovo će vjerovatno biti vaša jedina prilika u generacijama.

Godinama ste tražili pomoć Amerike, ali je niste dobijali. Nijedan predsjednik nije bio spreman učiniti ono što sam ja spreman učiniti večeras. Sada imate predsjednika koji vam daje ono što želite, pa da vidimo kako ćete odgovoriti.

Amerika vas podržava nadmoćnom snagom i razornom silom. Sada je vrijeme da preuzmete kontrolu nad svojom sudbinom i oslobodite prosperitetnu i slavnu budućnost koja vam je nadohvat ruke. Ovo je trenutak za djelovanje.

Ne dopustite da prođe. Neka vas sve Bog blagoslovi.