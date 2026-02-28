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POSREDOVAO U PREGOVORIMA

Ministar vanjskih poslova Omana poziva SAD da se ne miješaju: "Ovo nije vaš rat"

Pozivam Sjedinjene Države da ne budu dalje uvučene, naveo je Albusaidi

Badr Albusaidi. Platforma X

A. O.

28.2.2026

Ministar vanjskih poslova Omana Badr Albusaidi odgovorio je na američko-izraelske napade na Iran, pozivajući SAD da se ne miješaju u regionalni sukob.

Badr Albusaidi je posredovao u pregovorima između Vašingtona i Teherana tek ove sedmice.

On je na X rekao: 

- Zaprepašten sam. Aktivni i ozbiljni pregovori su još jednom potkopani. Ovo ne služi dobro ni interesima Sjedinjenih Država ni cilju globalnog mira. I molim se za nevine koji će patiti. Pozivam Sjedinjene Države da ne budu dalje uvučene. Ovo nije vaš rat - naveo je Albusaidi.

# IZRAEL
# OMAN
# RAT
# SAD
# AMERIKA
# BADR ALBUSAIDI
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