Ministar vanjskih poslova Omana poziva SAD da se ne miješaju: "Ovo nije vaš rat"

Ministar vanjskih poslova Omana Badr Albusaidi odgovorio je na američko-izraelske napade na Iran, pozivajući SAD da se ne miješaju u regionalni sukob.

Badr Albusaidi je posredovao u pregovorima između Vašingtona i Teherana tek ove sedmice.

On je na X rekao:

- Zaprepašten sam. Aktivni i ozbiljni pregovori su još jednom potkopani. Ovo ne služi dobro ni interesima Sjedinjenih Država ni cilju globalnog mira. I molim se za nevine koji će patiti. Pozivam Sjedinjene Države da ne budu dalje uvučene. Ovo nije vaš rat - naveo je Albusaidi.