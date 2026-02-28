U bombardovanju iračke vojne baze sa proiranskim borcima ubijene dvije osobe i pet ranjeno

U bombardiranju iračke vojne baze u kojoj se nalazi proiranska grupa ubijene su najmanje dvije osobe, saopćile su u subotu iračke vlasti.

Baza Jurf al-Sakher, poznata i kao Jurf al-Nasr, na jugu Iraka pripada Hashed al-Shaabiju ili Narodnim mobilizacijskim snagama (PMF), bivšoj paravojnoj grupi koja je sada integrirana u redovnu vojsku.

U bazi se uglavnom nalazi moćna proiranska grupa Kataib Hezbollah.

Sigurnosna medijska služba iračke vlade objavila je da je područje Jurf al-Nasr bilo meta nekoliko zračnih napada.

Hashed al-Shaabi potvrdio je napad i žrtve.

Izvor iz Hashed al-Shaabija rekao je za AFP da “još nije jasno jesu li napad izveli Amerikanci ili Izraelci.“

Kataib, koji je na crnoj listi SAD-a, ima nekoliko brigada koje djeluju unutar Hashed al-Shaabija. Također je dio takozvane „osovine otpora“ koju podržava Iran i ima reputaciju samostalnog djelovanja.

Grupa je u četvrtak upozorila SAD na „ogromne gubitke“ ako započne rat u regiji i pozvala svoje borce „da se pripreme za potencijalno dugi rat iscrpljivanja“.