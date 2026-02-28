Broj stradalih u napadu na školu u Iranu porastao na 60, povrijeđeno 80 osoba, Aragči: Zločini neće ostati bez odgovora

Broj preminulih u napadu na Osnovnu školu za djevojčice u iranskom gradu Minabu raste iz sata u sat.

Prema posljednjim informacijama Ministarstva zdravstva Irana broj stradalih je porastao na 60 djece.

Glasnogovornik ministarstva Hosein Kermanpur je potvrdio ovu informaciju na platformi X.

Dodao je da je povrijeđeno još 80 osoba te da je nepoznat broj djece zatrpan pod ruševinama.

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči poručio je na X-u da "ovi zločini protiv iranskog naroda neće ostati bez odgovora".

Napad se dogodio u pokrajini Hormozgan na jugu Irana.