Bijela kuća: Tramp neće održati govor naciji o ratu protiv Irana

Bijela kuća saopćila je da su izvještaji o tome da će američki predsjednik Donald Trump u subotu održati još jedan govor naciji netačni te da nije dala nikakve smjernice o predsjedničkom govoru ili komentarima.

Izrael je u subotu pokrenuo preventivni napad na Iran, a napad Sjedinjenih Država je u toku, gurajući Bliski istok u obnovljeni vojni sukob i dodatno smanjujući nade u diplomatsko rješenje nuklearnog spora Teherana sa Zapadom.

Predsjednik Trump izjavio je u subotu da su Sjedinjene Države započele "velike borbene operacije" u Iranu.

- Naš je cilj braniti američki narod uklanjanjem neposrednih prijetnji iranskog režima, kazao je Trump u video snimku objavljenom na društvenim mrežama.

Napad slijedi nakon 12-dnevnog 'zračnog' rata u junu prošle godine između Izraela i Irana i ponovljenih američko-izraelskih upozorenja da će ponovo napasti ako Iran nastavi sa svojim nuklearnim i balističkim raketnim programima, prenosi Reuters.