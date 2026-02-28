Haos u Dubaiju: Aerodromi zatvoreni, protuvazdužna odbrana na sve strane, Slovakinja otkrila detalje

Glasne eksplozije odjeknule su u Dubaiju, a dva najveća aerodroma u Ujedinjenim Arapskim Emiratima potpuno su paralizovana. Međunarodni aerodrom Dubai International Airport (DXB) i Al Maktoum International Airport (DWC) obustavili su sve operacije na neodređeno vrijeme zbog eskalacije sukoba na Bliskom istoku.
– Aerodromi u Dubaiju potvrđuju da su sve operacije letenja na aerodromu Dubai International (DXB) i Dubai World Central – Al Maktoum International (DWC) obustavljene do daljnjeg. Putnicima se savjetuje da trenutno ne dolaze na aerodrom i da se za najnovije informacije o svojim letovima obrate direktno svojim aviokompanijama. Zahvaljujemo na razumijevanju naših gostiju. Dodatne informacije bit će objavljene kako budemo pratili situaciju – navodi se u zvaničnom saopćenju vlasti.
Prema izvještajima koji kruže društvenim mrežama i koje je potvrdilo više izvora, uključujući medije NEXTA i Pune Mirror, zračni prostor iznad UAE zatvoren je nakon što je Iran lansirao projektile prema američkim vojnim instalacijama u Zaljevu. Eksplozije su prijavljene ne samo u Dubai, već i u Abu Dhabi i Bahrein.
– Dubai, čuju se glasne eksplozije. Međunarodni aerodrom DXB je paralizovan, sve operacije suspendovane do daljnjeg obavještenja – objavio je indijski novinar i komentator Dileep Maurya uz videosnimak koji prikazuje haos na terminalima.
Snimci koji su se brzo proširili prikazuju stotine putnika zaglavljenih u terminalima, dok avioni stoje na pisti. Pune Mirror navodi da je odluka o zatvaranju donesena nakon pojačanih tenzija i odmazde poslije američko-izraelskih udara na Iran.
Putnicima je hitno savjetovano da ne kreću prema aerodromima i da sve informacije provjeravaju direktno kod aviokompanija. Ovo predstavlja jedan od najtežih udaraca na globalni zračni saobraćaj u regionu u posljednjih nekoliko godina. Hiljade letova prema Evropi, Aziji i Americi već su otkazane ili preusmjerene, a veliki broj putnika ostao je zaglavljen u Dubaiju, jednom od najprometnijih svjetskih čvorišta.
Za sada nema zvaničnih informacija o žrtvama u Dubaiju, ali situacija je izuzetno napeta. Vlasti UAE još se nisu detaljnije oglasile, a zračni prostor stavljen je pod izuzetna ograničenja.
Ministarstvo odbrane UAE saopćilo je da su sistemi protivzračne odbrane presreli više dolazećih projektila, ali su krhotine pri padu usmrtile najmanje jednog civila u Abu Dabiju.
Svjedoci u Dubaiju prijavili su snažne detonacije koje su tresle prozore, dok su pojedini opisali projektile vidljive na nebu. Napadi su ciljali lokacije na kojima su smještene američke snage, uključujući zračnu bazu Al Dhafra Air Base u UAE, zračnu bazu Al Udeid Air Base u Katar – najveće američko vojno postrojenje u regionu – te sjedište Pete flote SAD-a u bahreinskom području Juffair, gdje su primijećeni stubovi dima. Katarske odbrambene vlasti saopćile su da su uspješno odbile više projektila.
U Kuvajt je, prema navodima, iranski napad nanio značajnu štetu pisti u zračnoj bazi Ali Al Salem Air Base, u kojoj je smješteno osoblje italijanskih zračnih snaga angažovano u regionalnim nadzornim misijama. Italijanski zvaničnici potvrdili su da su njihovi pripadnici tokom incidenta sigurno sklonjeni u bunkere.
Saudijska Arabija osudila je napade kao brutalnu iransku agresiju, dok su stanovnici Rijad prijavili višestruke detonacije koje su narušile uobičajeni mir prijestolnice.
Ministarstvo odbrane UAE ocijenilo je napad kao drsku i opasnu eskalaciju, navodeći da je odbrana djelovala efikasno u neutralisanju prijetnji te da zadržavaju pravo na proporcionalan odgovor.
Zaljevske monarhije, dugogodišnji partneri SAD-a s velikim američkim vojnim prisustvom, neočekivano su se našle u unakrsnoj vatri. Iznenadna obustava saobraćaja na DXB-u, koji svakodnevno opslužuje stotine hiljada putnika i predstavlja ključno globalno tranzitno čvorište, izazvala je ogromne poremećaje.
Velike aviokompanije, uključujući Emirates, privremeno su prizemljile letove ka i iz Dubaija, pozivajući putnike da prate obavještenja putem zvaničnih kanala umjesto da dolaze na terminale.
Djevojka porijeklom iz Slovačke, koja trenutno boravi u Dubaiju, svjedočila je dramatičnim scenama.
– Bila sam otprilike sat vremena udaljena od Dubaija, u restoranu na plaži u gradu Umm Al Quwain. Ljudi oko nas počeli su čitati vijesti o dešavanjima u regionu. Ubrzo smo u daljini čuli snažnu eksploziju, a zatim i zvukove visoko na nebu – izjavila je za TASR Slovakinja koja živi u Dubaiju i željela je ostati anonimna, prenosi CAS.sk. Dodala je da je na nebu primijetila i vojne avione, vjerovatno lovce.