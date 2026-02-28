Haos u Dubaiju: Aerodromi zatvoreni, protuvazdužna odbrana na sve strane, Slovakinja otkrila detalje

Glasne eksplozije odjeknule su u Dubaiju, a dva najveća aerodroma u Ujedinjenim Arapskim Emiratima potpuno su paralizovana. Međunarodni aerodrom Dubai International Airport (DXB) i Al Maktoum International Airport (DWC) obustavili su sve operacije na neodređeno vrijeme zbog eskalacije sukoba na Bliskom istoku. – Aerodromi u Dubaiju potvrđuju da su sve operacije letenja na aerodromu Dubai International (DXB) i Dubai World Central – Al Maktoum International (DWC) obustavljene do daljnjeg. Putnicima se savjetuje da trenutno ne dolaze na aerodrom i da se za najnovije informacije o svojim letovima obrate direktno svojim aviokompanijama. Zahvaljujemo na razumijevanju naših gostiju. Dodatne informacije bit će objavljene kako budemo pratili situaciju – navodi se u zvaničnom saopćenju vlasti.

Prema izvještajima koji kruže društvenim mrežama i koje je potvrdilo više izvora, uključujući medije NEXTA i Pune Mirror, zračni prostor iznad UAE zatvoren je nakon što je Iran lansirao projektile prema američkim vojnim instalacijama u Zaljevu. Eksplozije su prijavljene ne samo u Dubai, već i u Abu Dhabi i Bahrein. – Dubai, čuju se glasne eksplozije. Međunarodni aerodrom DXB je paralizovan, sve operacije suspendovane do daljnjeg obavještenja – objavio je indijski novinar i komentator Dileep Maurya uz videosnimak koji prikazuje haos na terminalima. Snimci koji su se brzo proširili prikazuju stotine putnika zaglavljenih u terminalima, dok avioni stoje na pisti. Pune Mirror navodi da je odluka o zatvaranju donesena nakon pojačanih tenzija i odmazde poslije američko-izraelskih udara na Iran.

Putnicima je hitno savjetovano da ne kreću prema aerodromima i da sve informacije provjeravaju direktno kod aviokompanija. Ovo predstavlja jedan od najtežih udaraca na globalni zračni saobraćaj u regionu u posljednjih nekoliko godina. Hiljade letova prema Evropi, Aziji i Americi već su otkazane ili preusmjerene, a veliki broj putnika ostao je zaglavljen u Dubaiju, jednom od najprometnijih svjetskih čvorišta. Za sada nema zvaničnih informacija o žrtvama u Dubaiju, ali situacija je izuzetno napeta. Vlasti UAE još se nisu detaljnije oglasile, a zračni prostor stavljen je pod izuzetna ograničenja. Ministarstvo odbrane UAE saopćilo je da su sistemi protivzračne odbrane presreli više dolazećih projektila, ali su krhotine pri padu usmrtile najmanje jednog civila u Abu Dabiju.