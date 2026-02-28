Da li ajatolah živ: Izgubljen kontakt s Hamneijem, sudbina mu je neizvjesna!

Prekinut je kontaks s iranskim vrhovnim vođom Alijem Hamneijem i nije poznato šta mu se dogodilo, navode izraelski zvaničnici. Oni su obećali su da će uskoro objaviti snimak Hamneija.

Izraelski i američki udari na Iran ubili su nekoliko visokih komandanata Iranske revolucionarne garde (IRGC) i političkih zvaničnika Islamskog režima, rekao je iranski izvor blizak vlastima za Reuters u subotu.

Zaštićena mjesta

Iranski Savjet bezbjednosti naložio je stanovnicima Teherana, kao i drugih velikih gradova, da ostanu na sigurnim, zaštićenim mjestima dok se ne objavi druga obavijest, prenosi Jerusalem Post.

Snage bezbjednosti blokirale su puteve u oblasti Teherana u kojoj se nalaze kancelarije vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija, predsjednika Masuda Pezeškijana i parlamenta, rekli su svjedoci.

Ovo je uslijedilo nakon što su Izrael i Sjedinjene Američke Države izvršile napad na Iran, dok su iranski državni mediji izvještavali o eksplozijama u Teheranu, Komu, Isfahanu, Kermansahu i Karaju.

Hamnei se ne nalazi u Teheranu i prebačen je na "sigurnu lokaciju", potvrdio je ranije u subotu za Reuters jedan iranski zvaničnik.

Udar na bunker

Satelitski snimci prikazali su navodni izraelski udar na bunker u kojem je Hamnei pod zaštitom.

Iranski vojni zvaničnik kasnije je odbio da komentariše za Reuters kada je upitan da li su Hamnei ili Pezeškijan bili ciljani u izraelskim i američkim udarima.

Iranski mediji izvještavali su o udarima na sjedište obavještajne službe IRGC, kao i o eksplozijama u centralnom Teheranu. Zemlja je zatvorila svoj vazdušni prostor kao odgovor na udare.



