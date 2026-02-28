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Francuska, Njemačka i Velika Britanija: Nismo učestvovali u napadima na Iran, osuđujemo iranske udare na zemlje regiona

- Pozivamo na nastavak pregovora i tražimo od iranskog rukovodstva da potraži rješenje putem dijaloga, poručili su

Izrael napao Iran. Screenshot

Anadolija

28.2.2026

Francuska, Njemačka i Velika Britanija saopćile su da nisu učestvovale u američko-izraelskim napadima na Iran, ali su istovremeno osudile iranske napade na zemlje u regionu.

- Nismo učestvovali u tim napadima, ali smo u bliskom kontaktu s našim međunarodnim partnerima, uključujući Sjedinjene Američke Države, Izrael i partnere u regionu. Ponovo potvrđujemo našu posvećenost regionalnoj stabilnosti i zaštiti civilnih života, navodi se u zajedničkom saopćenju francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, njemačkog kancelara Friedricha Merza i britanskog premijera Keira Starmera.

Lideri su u snažno osudili iranske napade na zemlje u regionu.

- Iran se mora suzdržati od neselektivnih vojnih udara. Pozivamo na nastavak pregovora i tražimo od iranskog rukovodstva da potraži rješenje putem dijaloga. Na kraju, iranskom narodu mora biti omogućeno da sam odredi svoju budućnost, dodaje se u saopćenju.

Izrael je rano u subotu pokrenuo "preventivni" napad na Iran pod nazivom "Lavlja rika", proglasivši posebno i neposredno vanredno stanje širom zemlje.

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) kasnije je izjavio da su njegove snage pokrenule velike borbene operacije u Iranu s ciljem zaštite američkog naroda eliminacijom neposrednih prijetnji koje dolaze od iranskog režima.

Napadi su uslijedili dok su pregovori između Washingtona i Teherana o iranskom nuklearnom programu bili u toku uz posredovanje Omana, a novi krug razgovora u Ženevi završen je u četvrtak.

# RAT
# VELIKA BITANIJA
# FRANCUSKA
# NJEMAČKA
# IRAN
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