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UPOZORENJE

Turska pozvala SAD, Izrael i Iran na hitan prekid neprijateljstava

Ministarstvo vanjskih poslova izrazilo duboku zabrinutost zbog svakog postupka suprotnog međunarodnom pravu

Ministarstvo vanjskih poslova Turske. Anadolija

Anadolija

28.2.2026

Turska je pozvala Sjedinjene Američke Države, Izrael i Iran da odmah prekinu neprijateljstva.

Ministarstvo vanjskih poslova Turske izrazilo je duboku zabrinutost zbog svakog postupka suprotnog međunarodnom pravu te osudilo provokacije koje bi mogle dovesti do eskalacije nasilja i ugroziti živote nedužnih civila.

Ministarstvo je također upozorilo da dešavanja, koja su započela napadima Izraela i SAD-a na Iran, a potom uključila i iranske udare na treće zemlje, nose rizik po globalnu stabilnost.

Ankara je ponovila stav da regionalna pitanja treba rješavati mirnim putem te izrazila spremnost da pruži potrebnu podršku u posredovanju.

SAD i Izrael rano u subotu pokrenuli su zajednički napad na Iran, tvrdeći da je cilj uklanjanje prijetnji koje dolaze od iranskog režima.

Odvojene videoporuke objavili su izraelski premijer Benjamin Netanyahu i američki predsjednik Donald Trump, u kojima su nagovijestili i podršku naporima za promjenu vlasti u Teheranu.

Iran je napade ocijenio kao kršenje suvereniteta, najavio odgovor te pokrenuo uzvratne udare.

# SAD
# MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA TURSKE
# TURSKA
# IRAN
# IZRAEL
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