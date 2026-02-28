Turska pozvala SAD, Izrael i Iran na hitan prekid neprijateljstava

Turska je pozvala Sjedinjene Američke Države, Izrael i Iran da odmah prekinu neprijateljstva.

Ministarstvo vanjskih poslova Turske izrazilo je duboku zabrinutost zbog svakog postupka suprotnog međunarodnom pravu te osudilo provokacije koje bi mogle dovesti do eskalacije nasilja i ugroziti živote nedužnih civila.

Ministarstvo je također upozorilo da dešavanja, koja su započela napadima Izraela i SAD-a na Iran, a potom uključila i iranske udare na treće zemlje, nose rizik po globalnu stabilnost.

Ankara je ponovila stav da regionalna pitanja treba rješavati mirnim putem te izrazila spremnost da pruži potrebnu podršku u posredovanju.

SAD i Izrael rano u subotu pokrenuli su zajednički napad na Iran, tvrdeći da je cilj uklanjanje prijetnji koje dolaze od iranskog režima.

Odvojene videoporuke objavili su izraelski premijer Benjamin Netanyahu i američki predsjednik Donald Trump, u kojima su nagovijestili i podršku naporima za promjenu vlasti u Teheranu.

Iran je napade ocijenio kao kršenje suvereniteta, najavio odgovor te pokrenuo uzvratne udare.