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ESKALACIJA

Iranski crveni polumjesec: Američko-izraelski napadi pogodili više od 20 gradova širom Irana

Timovi Crvenog polumjeseca raspoređeni na pogođenim područjima

Napad na Iran. Platforma X

Anadolija

28.2.2026

Američko-izraelski zračni napadi pogodili su više od 20 gradova širom Irana od ranih jutarnjih sati, saopćio je Iranski crveni polumjesec.

Glasnogovornik Crvenog polumjeseca Mojtaba Khaledi izjavio je za novinsku agenciju Mehr da su napadi počeli u ranim satima dana te da su zahvatili gradove širom zemlje.

On je naveo da su svi timovi Crvenog polumjeseca aktivno angažirani na terenu te je pozvao građane da se ne približavaju lokacijama koje su bile meta napada.

Sjedinjene Američke Države i Izrael rano u subotu pokrenuli su zajednički napad na Iran, tvrdeći da je cilj uklanjanje prijetnji koje dolaze od iranskog režima. Odvojene videoporuke objavili su izraelski premijer Benjamin Netanyahu i američki predsjednik Donald Trump, u kojima su, kako se navodi, nagovijestili i podršku naporima za promjenu vlasti u Teheranu.

Iran je napade okarakterisao kao kršenje suvereniteta, najavio odgovor te pokrenuo uzvratne udare.

Do razvoja događaja došlo je u trenutku kada je Oman posredovao u pregovorima između Washingtona i Teherana o iranskom nuklearnom programu, a posljednja runda razgovora održana je u četvrtak u Ženevi.

# RAT
# ESKALACIJA
# AMERIČKO-IZRAELSKI NAPAD NA IRAN
# IRANSKI CRVENI POLUMJESEC
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