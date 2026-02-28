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U JEKU SUKOBA

Iranski šef diplomatije za američki medij: SAD će morati da plati, dok ne prestanu napadi nema prostora za diplomatiju

Naveo je da je poziv Trampa na promjenu režima nemoguća misija

Abas Aragči. AP

S. S.

28.2.2026

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči izjavio je u intervjuu za NBC da Teheran ne teži širenju sukoba, ali je naglasio da odgovornost za trenutnu krizu leži na Vašingtonu.

U trenutku kada tenzije na Bliskom istoku dostižu tačku usijanja, šef iranske diplomatije Abas Arakči poslao je dvojaku poruku svjetskoj javnosti: Iran je spreman na smirivanje situacije, ali samo pod uslovom da "agresija prestane".

Tokom intervjua za američku mrežu NBC, Arakči je bio izričit u ocjeni da Iran nije inicijator trenutnih neprijateljstava.

- Ovo je rat koji nam je nametnut. Ovo je rat koji su Sjedinjene Države izabrale i morat će da plate za njega - poručio je ministar, dodajući ipak da Teheran ne želi opšti rat niti dalju eskalaciju u regionu.

Iako je izrazio spremnost za deeskalaciju, Arakči je postavio jasan ultimatum - prestanak svih napada kao predvorje za bilo kakvu diplomatiju. On je naglasio da su "ljudi trenutno veoma ljuti" i da u takvoj atmosferi ne može davati olaka obećanja.

Naveo je da je poziv Trampa na promjenu režima nemoguća misija.

# IRAN
# ABBAS ARAGHCHI
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