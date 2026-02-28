Iranski šef diplomatije za američki medij: SAD će morati da plati, dok ne prestanu napadi nema prostora za diplomatiju

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči izjavio je u intervjuu za NBC da Teheran ne teži širenju sukoba, ali je naglasio da odgovornost za trenutnu krizu leži na Vašingtonu.

U trenutku kada tenzije na Bliskom istoku dostižu tačku usijanja, šef iranske diplomatije Abas Arakči poslao je dvojaku poruku svjetskoj javnosti: Iran je spreman na smirivanje situacije, ali samo pod uslovom da "agresija prestane".

Tokom intervjua za američku mrežu NBC, Arakči je bio izričit u ocjeni da Iran nije inicijator trenutnih neprijateljstava.