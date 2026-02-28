Iranski medij najavio obraćanje ajatolaha dok se spekulira o njegovoj smrti: Sumnja se da su ubijeni ministar odbrane i komandant

Iranski vrhovni vođa Ali Hamnei navodno je bio jedna od meta izraelsko-američkog napada, a u javnosti se pojavio satelitski snimak njegovog kompleksa koji je pogođen. Iako su iranski zvaničnici negirali da je ajatolah ubijen i najavili njegovo obraćanje, svjetski mediji i dalje spekulišu o njegovoj sudbini.

Associated Press i iranska državna televizija ranije su objavili da su u Teheran odjeknule snažne eksplozije, od kojih se jedna dogodila u neposrednoj blizini ureda vrhovnog vođe. Ubrzo su se pojavile fotografije na kojima se vidi gust crni dim iznad njegovog kompleksa.

Kompanija Airbus potom je objavila satelitski snimak na kojem su vidljive posljedice udara. Na fotografiji se uočava više objekata unutar strogo čuvanog kompleksa koji djeluju teško oštećeno ili potpuno uništeno.

Kako nije poznato da li se Hamnei u trenutku napada nalazio u kompleksu, niti da li je pogođen upravo objekat u kojem boravi, pojedini mediji počeli su nagađati o njegovoj smrti. Izraelski Channel 12 objavio je čak da je on vjerovatno ubijen.

Izraelski zvaničnici tvrdili su da će objaviti videosnimak Hamneija, dok je iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči za Channel 12 izjavio da je ajatolah živ, dodajući "koliko je meni poznato".

Iranski medij Al-Alam potom je najavio skoro obraćanje vrhovnog vođe. U međuvremenu, pojavile su se i spekulacije o smrti drugih visokih iranskih zvaničnika. Reuters je objavio da su im dva izvora potvrdila kako su u napadu ubijeni iranski ministar odbrane Amir Nasirzadeh i komandant Revolucionarne garde Mohammed Pakpour.