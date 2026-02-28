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MAR-A-LAGO

Kako Tramp iz tajnih prostorija luksuznog imanja na Floridi komanduje napadima na Iran

Dok su prve rakete bile ispaljene prema Bliskom istoku, u Mar-a-Lagu su mu se pridružili ministar odbrane Pit Hegset i predsjedavajući Združenog štaba američke vojske, general Dan Kejn

Donald Tramp. Anadolija

S. S.

28.2.2026

Predsjednik SAD Donald Tramp nadgledao je početak, kako je naveo, velikih borbenih operacija protiv Irana sa svog luksuznog imanja Mar-a-Lago na Floridi. Kompleks u Palm Beachu vremenom je prerastao u mnogo više od privatnog odmarališta i postao svojevrsno operativno središte za upravljanje osjetljivim vojnim i obavještajnim akcijama.

Dok su prve rakete bile ispaljene prema Bliskom istoku, u Mar-a-Lagu su mu se pridružili ministar odbrane Pit Hegset i predsjedavajući Združenog štaba američke vojske, general Dan Kejn. Oni su, prema navodima, sedmicama s predsjednikom razmatrali vojne opcije i strategije.

Osigurana prostorija

Za praćenje početka kampanje protiv iranskog režima korištena je posebno osigurana prostorija unutar imanja. Lista visoko povjerljivih operacija koje su iz Mar-a-Laga dobile zeleno svjetlo s godinama je postala duga, što ukazuje na Trampov neuobičajen pristup vođenju pitanja nacionalne sigurnosti.

U jednoj podrumskoj prostoriji bez prozora Tramp se 2020. godine sastao s najvišim sigurnosnim zvaničnicima kako bi donio odluku o likvidaciji iranskog generala Kasem Soleimani.

Jeo tortu

Slične odluke donosile su se i ranije. Iz druge sigurne sobe u kompleksu 2017. godine odobrio je raketne udare na Siriju kao odgovor na upotrebu hemijskog oružja. Nakon izdavanja naredbe vratio se večeri s kineskim predsjednikom Si Đinpingom i tom prilikom ga obavijestio o napadu, kasnije prepričavajući kako je njegov gost mirno nastavio jesti čokoladnu tortu.

Tokom protekle godine isti obrazac se ponavljao. Iz Mar-a-Laga je pratio početak zračne kampanje protiv Huti pobunjenika u Jemen, kao i ispaljivanje raketa Tomahawka na kampove ISIS-a u Nigeriji. S tog imanja nadgledana je i operacija usmjerena protiv Nikolasa Madura u Karakasu početkom ove godine.

# SAD
# DONALD TRUMP
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