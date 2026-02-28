Netanjahu i Tramp obavili prvi razgovor od početka agresije na Iran: Knjiga na stolu privukla pažnju

Premijer Izraela Benjamin Netanyahu obavio je telefonski razgovor s predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trumpom, u jeku zajedničkih vojnih operacija Izraela i SAD-a protiv Irana, saopćeno je iz ureda izraelskog premijera uz fotografiju susreta.

Na objavljenoj fotografiji, na Netanyahuovom radnom stolu vidljiva je knjiga „Allies at War: How the Struggles Between the Allied Powers Shaped the War and the World“ autora Tima Bouverieja, koja se bavi političkom dinamikom među saveznicima tokom Drugog svjetskog rata, kao i velika karta regiona Bliskog istoka.

Detalji razgovora dvojice lidera zasad nisu objavljeni.

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt navela je da je predsjednik Trump tokom noći pratio razvoj događaja iz Mar-a-Laga zajedno s timom za nacionalnu sigurnost, te da je u tom kontekstu telefonski kontaktirao izraelskog premijera.

Podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države su u subotu ujutro pokrenuli opsežne zračne napade na ciljeve u Iranu. Prema dostupnim informacijama, pogođeni su brojni objekti, uključujući i školsku zgradu, a stradalo je više osoba, među kojima i djevojčice.

Teheran je potom uzvratio napadima na izraelske ciljeve, kao i na američke interese u više zemalja Bliskog istoka.

Američki portal Axios ranije je izvijestio da se očekuje novo obraćanje predsjednika Trumpa u subotu, ali je ta informacija naknadno povučena uz pojašnjenje da dodatna konferencija za medije ipak nije planirana.