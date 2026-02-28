Iranska garda upozorava brodove da ne prolaze Hormuškim zaljevom

Brodovi koji plove Hormuškim tjesnacem primaju poruke od Iranske revolucionarne garde u kojima stoji da „nijednom brodu nije dopušten prolazak Hormuškim moreuzom“. Izjavio je to zvaničnik iz pomorske misije Evropske unije Aspides, prenosi Reuters.

Hormuški zaljev jedan je od najvažnijih svjetskih pravaca za izvoz nafte. On povezuje najveće proizvođače nafte u Perzijskom zaljevu – među kojima su Saudijska Arabija, Iran, Irak i Ujedinjeni Arapski Emirati – s Omanskim zaljevom i Arapskim morem.

Isti zvaničnik napomenuo je da Iran još nije službeno potvrdio takvu naredbu. Uprkos tome, Teheran već godinama prijeti blokadom tog uskog plovnog puta, navodeći to kao moguću odmazdu za bilo kakav napad.

Šta je Hormuški zaljev i zašto je toliko važan?

Hormuški zaljev jedan je od najvažnijih naftnih koridora na svijetu i ima izuzetno geostrateško značenje. Svjetska ekonomija u velikoj mjeri ovisi o protoku nafte tim putem.

Tjesnac se nalazi između Omana i Irana, povezuje Perzijski zaljev na sjeveru s Omanskim zaljevom na jugu i Arapskim morem. Na najužem dijelu širok je svega 33 kilometra, dok sam plovni koridor za brodove iznosi oko 3 kilometra.

Zašto je toliko važan?

Kroz Hormuški moreuz prolazi oko 20 posto ukupne svjetske potrošnje nafte. Prema podacima analitičke kompanije Vortexa, između početka 2022. i prošlog mjeseca tjesnacem je dnevno prolazilo između 17,8 i 20,8 miliona barela sirove nafte, kondenzata i goriva.

Članice OPEC-a (Saudijska Arabija, Iran, Ujedinjeni Arapski Emirati, Kuvajt i Irak) većinu svoje sirove nafte izvoze upravo tim pravcem, uglavnom prema azijskim tržištima. Za sigurnost pomorske trgovine u tom području zadužena je Peta flota američke mornarice, sa sjedištem u Bahreinu.

Šta bi se dogodilo da ga Iran zatvori?

Zatvaranje zaljeva bio bi način da se administraciji Donalda Trumpa nanese direktna šteta, jer bi izazvalo nagli rast cijena nafte i talas inflacije, kako u Sjedinjenim Američkim Državama tako i globalno.

Međutim, takav potez bio bi i ozbiljan čin ekonomske samodestrukcije za Iran. I iranska nafta izlazi na svjetsko tržište kroz isti prolaz, pa bi zatvaranje Hormuškog moreuza moglo izazvati reakciju arapskih zaljevskih država, koje su već oštro kritikovale izraelski napad i mogle bi krenuti u zaštitu vlastitih interesa.

Posebno bi bila pogođena Kina, druga najveća svjetska ekonomija, koja kupuje gotovo 90 posto iranskog izvoza nafte, uprkos međunarodnim sankcijama.