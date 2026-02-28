Kaja Kalas: Iranski režim je ubio hiljade ljudi, predstavljaju ozbiljnu prijetnju

Povodom izraelsko-američke intervencije u Iranu, visoka predstavnica EU za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kallas poručila je da su najnovija dešavanja „izuzetno opasna“, te da Brisel ostaje fokusiran na zaštitu civila, deeskalaciju i očuvanje međunarodnog prava.

- Iranski režim je ubio hiljade ljudi. Njegovi programi balističkih projektila i nuklearni program, zajedno s podrškom terorističkim grupama, predstavljaju ozbiljnu prijetnju globalnoj sigurnosti. Evropska unija je usvojila snažne sankcije protiv Irana i podržala diplomatska rješenja, uključujući i ona vezana za nuklearno pitanje.



