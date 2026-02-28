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STAV EU

Kaja Kalas: Iranski režim je ubio hiljade ljudi, predstavljaju ozbiljnu prijetnju

Evropska unija je usvojila snažne sankcije protiv Irana i podržala diplomatska rješenja, uključujući i ona vezana za nuklearno pitanje

EU Audiovisual

D. H.

28.2.2026

Povodom izraelsko-američke intervencije u Iranu, visoka predstavnica EU za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kallas poručila je da su najnovija dešavanja „izuzetno opasna“, te da Brisel ostaje fokusiran na zaštitu civila, deeskalaciju i očuvanje međunarodnog prava.

- Iranski režim je ubio hiljade ljudi. Njegovi programi balističkih projektila i nuklearni program, zajedno s podrškom terorističkim grupama, predstavljaju ozbiljnu prijetnju globalnoj sigurnosti. Evropska unija je usvojila snažne sankcije protiv Irana i podržala diplomatska rješenja, uključujući i ona vezana za nuklearno pitanje.


Razgovarala sam s izraelskim ministrom vanjskih poslova Saarom, kao i s drugim ministrima u regionu. EU također blisko koordinira s arapskim partnerima kako bi istražila diplomatske puteve.

Zaštita civila i poštivanje međunarodnog humanitarnog prava ostaju prioritet. Naša konzularna mreža u potpunosti je angažirana na olakšavanju odlaska građana EU. Neesencijalno osoblje EU se povlači iz regiona.

Naša pomorska misija Aspides ostaje u visokom stepenu pripravnosti u Crvenom moru i spremna je pomoći u očuvanju otvorenosti pomorskog koridora.

# EVROPSKA UNIJA
# KAJA KALLAS
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