Video / U napadu na školu za djevojčice u Iranu najmanje 85 mrtvih

Najmanje 85 osoba, uključujući i učenice, izgubilo je život, dok je više desetina povrijeđeno u izraelskom napadu na osnovnu školu za djevojčice u gradu Minab na jugu Irana. Prema navodima iranske državne radiotelevizije IRIB, koja se poziva na lokalnog zvaničnika iz Hormozgana, školska zgrada je pogođena direktnim udarom.

Napad na školu dio je šire vojne operacije koju su rano ujutro pokrenuli Sjedinjene Američke Države i Izrael protiv Irana. Kao zvanični razlog navedeno je uklanjanje prijetnji koje, prema njihovim tvrdnjama, predstavlja iranski režim. U odvojenim videoobraćanjima američki predsjednik Donald Tramp i izraelski premijer Benjamin Netanjahu nagovijestili su da podržavaju promjenu vlasti u Teheranu.

Teheran je osudio napade kao grubo kršenje suvereniteta, najavio odgovor i već pokrenuo protunapade. Sve se dešava u osjetljivom trenutku, dok Oman posreduje u pregovorima između Vašingtona i Teherana o iranskom nuklearnom programu. Posljednja runda razgovora održana je ovog četvrtka u Ženevi.